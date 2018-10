Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Phone House

Phone House apresenta novidades da Huawei com influencers digitais em livestreaming

11:00

Phone House junta projeto Leak.pt e os Youtubers Filipe View, Toni Vicente e Martim Calado em Livestream, às 19h00, para acompanhamento do novo modelo Huawei Mate 20 Pro



A Phone House tem preparada uma grande receção online ao novo modelo Huawei Mate 20 Pro, que será apresentado hoje mundialmente a partir de Londres. De forma a permitir aos seus seguidores e clientes um acompanhamento minucioso do novo lançamento da Huawei, a Phone House vai juntar o projeto Leak.pt e os Youtubers Filipe View, Toni Vicente e Martim Calado para comentarem as novidades do novo modelo a partir das 19h00 no Facebook e Instagram da Phone House e também em Phonehouse.pt.



A cobertura deste evento online irá ser feita diretamente da loja Phone House do Dolce Vita Tejo, onde também será possível assistir às novidades. A apresentação do novo modelo a partir de Londres poderá também ser acompanhada em direto nas redes da Phone House a partir das 14h00.



Através deste evento especial Huawei, a Phone House materializa uma vez mais o seu claim de "especialista amigo", pautado por um registo de grande proximidade para com os portugueses.



Sobre a Phone House:



A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.



As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.