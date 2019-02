Phone House anuncia novas campanhas de lançamento

As novas campanhas que decorrem nas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt.

Campanha Phone House SmartWeek- Preços de Especialista





Campanha Hardware Mensal





Phone House lança também campanha para o Dia do Pai





A Phone House acaba de anunciar as suas novas campanhas que decorrem nas suas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt, com destaque para a campanha de Smartweek- Preços de Especialista com descontos promocionais nas principais marcas de Smartphones como Huawei P20 lite, Neffos X1, Honor 8X e respetivos seguros trimestrais, entre 21 de fevereiro a 3 de março. A campanha será reforçada numa campanha multimeios com foco em rádio e Imprensa online.





A Campanha de Hardware, que decorre de 21 de fevereiro a 21 de março, dá destaque para a pré-compra do novo Samsung Galaxy10 e S10 com oferta dos novos óculos Galaxy Buds e para quem adora ouvir música os headphones bluetooth SkullCandy Venue vão passar a estar disponíveis pelo preço de 149,99€. Agregado a estas novidades, a Campanha de crédito 20x s/juros TAEG0% vai estar disponível para Samsung Galaxy nomeadamente nos modelos, S10e, S10 e S10+. Já na Campanha de Retomas- quem entregar o seu telemóvel poderá valer até 415€ na compra de um smartphone da nova gama Samsung Galaxy: S10e, S10e S10+.





No âmbito da aproximação do Dia do Pai, celebrado a 19 de março, respetivamente, a Phone House destaca algumas sugestões tecnológicas específicas para celebrar este dia com o melhor da tecnologia.





Para o Dia do Pai, entre outras sugestões, vai poder escolher entre os Smartphones Alcatel, Nokia, Neffos; Headphones Plantronics ou se quer que o seu pai comece a chegar a horas optar por SmarWatches Samsung, Huawei e SPC.





Adicionalmente, a Phone House mantém a sua campanha Smartphones Phone House Selection e a campanha "Oferta Power Bank na compra de 2 acessórios + seguro ou 3 acessórios. Já para quem é fã de compras online a página Exclusivo Online destaca desde smartphones, headphones e rede wi-fi para casa e escritório com descontos até 100€ nos smartphones e 35% e 20% nas outras linhas de produto. Não perder também um conjunto de smartphones em "Últimas Unidades" em que se destaca a marca Sony e Samsung, e ainda a câmara 360º Insta360ºe a lâmpada Led Sengled.





Na Phone House, não faltam campanhas e opções tecnológicas para que o mês de março seja um mês de total transformação digital.