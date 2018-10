Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Phone House celebra 1º aniversário da sua loja no Kidzania.

A 21 de Outubro, a Phone House comemora aniversário, com diversas atividades e surpresas para pequenos e graúdos.

16:38

Mais de 17.000 pessoas passaram pela loja Phone House na Kidzania no último ano e foram impactadas com a educação tecnológica patente no seu conceito de loja.



Na festa de aniversário da loja, as crianças, para além de puderem aprender a ser técnicos de reparação de smartphones (mobile care), técnicos de apoio e comunicação ao cliente ou vendedores, se fizerem atividades na loja, vão receber uma bolsa Phone House com brindes de todas as marcas presentes, assim como descontos das marcas presentes.



No interior da loja haverá um passatempo com um puzzle digital que dará 6 prémios às 6 pessoas que alcançarem as melhores pontuações. Os prémios vão variar entre smartphones e tablets das marcas presentes - Alcatel, Huawei, Samsung, Wiko, XIAOMI e 4-OK.

Ao longo do último ano, passaram pela loja Phone House na Kidzania mais de 17.000 pessoas, que puderam comprovar o cuidado transmitido às famílias para a necessidade de reforçar a segurança na utilização dos telefones e da internet pelas crianças.



Segundo Carla Gonçalves, Directora de Marketing da Phone House "é com enorme entusiasmo que celebramos este aniversário com uma grande festa que está a ser preparada para acolher pequenos e graúdos. Foi com grande sentido de missão que, ao longo dos últimos 12 meses, educámos os mais pequenos, e também os seus pais, a relacionar-se com as novas tecnologias de forma segura, responsável, desvendando mitos e aproximando-os da marca e das novidades tecnológicas."



Através desta iniciativa, a Phone House reforça uma vez mais a sua política de grande proximidade para com os portugueses, mostrando o seu dinamismo e sua intenção de dar ao Mercado uma oferta para além das suas expectativas.





Sobre a Phone House:



A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.



As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.