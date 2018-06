Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Phone House é a mais recente Empresa Aderente Cashback World Portugal

Os Membros da Cashback World receberão até 5% de Cashback sobre todos os produtos da loja*

18:13

A partir de agora, os membros Cashback World poderão usufruir de benefícios exclusivos na compra de qualquer produto de telecomunicação, acessórios e pós-venda nas cerca de 100 lojas Phone House, presentes de norte a sul do país.



No âmbito deste acordo, os membros da comunidade de compras Cashback World terão acesso a vários tipos de benefícios: 1% do dinheiro de volta (Cashback) e 1 Shopping Point por cada €100 de compras em equipamentos e acessórios sem fios (Bluetooth e Wi-Fi) e 5% de Cashback e 6 Shopping Points por cada €100 de compras nos restantes acessórios. Adicionalmente, os membros receberão 3% de Cashback e 4 Shopping Points por cada €100 gastos em serviço pós-venda.



Para além do Cashback, que será transferido para os membros Cashback World semanalmente quando perfizer o montante mínimo de 5€, os Shopping Points acumulados poderão depois ser trocados por promoções ou descontos em campanhas promovidas nas mais de 1.400 Empresas Aderentes da comunidade de compras.



Para usufruir destes benefícios os membros terão apenas de apresentar o seu cartão de membro da comunidade Cashback World no momento da compra.



Esta parceria é mais uma iniciativa a assinalar no crescimento que a Cashback World tem vindo a verificar. "Os Equipamentos eletrónicos como smartphones e tablets são essenciais no nosso dia a dia. Por isso estamos muito orgulhosos e satisfeitos por proporcionar aos nossos membros uma parceria com a Phone House. Para além de ser fundamental a presença em lojas geograficamente dispersas, para a Cashback World é ainda uma oportunidade única permitir que os seus membros poupem e beneficiem na aquisição de equipamentos de última geração", refere Miguel Paulino Costa, Managing Director da myWorld Portugal, a empresa que opera a Cashback World em Portugal.



Por sua vez, Carla Gonçalves, Marketing Director da Phone House, enaltece que esta parceria "vem reforçar a aposta da Phone House em proporcionar aos seus clientes um serviço cada vez mais completo, alargado e de proximidade. Ao entrar nas lojas Phone House, queremos que os clientes sintam verdadeiramente que há um elevado serviço de acompanhamento nas mais diversas vertentes nomeadamente técnica e comercial, como é o caso desta parceria, que lhes proporciona diversas vantagens na aquisição de equipamentos."



*não inclui produtos Apple



Acerca da Phone House Portugal

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos acionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multioperador em que 30 lojas operam em modo de Franchising e a sua loja online phonehouse.pt. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas. As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objetivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.



Acerca da Cashback World

A Cashback World é a comunidade de compras internacional que agrega empresas aderentes e consumidores na mesma plataforma. A Cashback World negoceia condições de compra e benefícios atrativos (Cashback e Shopping Points) para os consumidores que fizerem as suas compras nas empresas aderentes, utilizando o seu cartão de cashback, ou nas empresas online.



A empresa tem também soluções profissionais - Cashback Solutions - que permitem às empresas aderentes obter programas de fidelização inovadores e eficazes que lhes garantem a possibilidade de fazer parte da comunidade de compras. A Cashback World está presente em 47 países. Mais de oito milhões de membros em todo o mundo podem já usufruir dos benefícios desta comunidade.