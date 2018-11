Phone House e AMI promovem campanha solidária “Cabazes de Natal”

Campanha decorre até 23 de dezembro e pretende contribuir para um Natal mais feliz de cerca de 2000 famílias carenciadas

A Phone House acaba de renovar a sua ligação à AMI para a realização da campanha de recolha de donativos para a VIII Missão Natal – Cabazes de Natal, destinada à compra de cabazes de Natal a serem entregues a 2010 famílias carenciadas.

Durante a duração da campanha, a Phone House irá promover uma angariação de fundos juntos dos clientes das suas lojas, cujos montantes poderão ser de €0,10, €0,20, €0,50, €1, €2, €5, €10, €15 ou €20. Por cada 20€ obtidos, um Cabaz de Natal será entregue a famílias carenciadas.

A campanha "Cabazes de Natal", pretende assim proporcionar a mais de 5000 pessoas um Natal diferente e mais digno, com a oferta de bens alimentares. A Phone House entra na campanha como parceiro, apoiando uma prática de responsável social, através da angariação de fundos e envolvimento na entrega dos cabazes diretamente às famílias.



Sobre a participação da Phone House nesta Angariação de Donativos nas Lojas - Instituição AMI - Cabazes de Natal 2018, a Dra. Carla Gonçalves, Dir. MKT da Phone House refere que "É com grande sentido de missão que a Phone House volta a colaborar com a AMI para desenvolver a campanha "Cabazes de Natal", ciente de que pequenos gestos podem ter um grande significado. É uma grande honra para a Phone House voltar a contribuir para ajudar a materialização de uma campanha tão nobre, envolvendo colaboradores e clientes com o objetivo de aumentar os contributos da respeitosa missão que a AMI leva diariamente, ao intervir em situações de crise e emergência, de combater o subdesenvolvimento, a fome, a pobreza e a exclusão social".

Relativamente ao envolvimento da Phone House na campanha, o Prof. Doutor Fernando Nobre, Presidente e Fundador da AMI enaltece que "é graças a campanhas como esta que conseguimos contribuir para que os milhares de pessoas vulneráveis que apoiamos em Portugal possam ter condições de vida mais dignas. Agradeço, por isso, em nome da AMI e de todas essas famílias, este gesto tão generoso que lhes proporcionará, certamente, um Natal mais feliz! Obrigado por embarcarem nesta missão!

Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.

Sobre a AMI:

A AMI foi fundada em 1984, com o Ser Humano no centro de todas as suas preocupações. Desde 1987, já atuou em 82 países do Mundo, tendo enviado centenas de voluntários e toneladas de ajuda (medicamentos e equipamento médico, alimentos, roupas, viaturas, geradores, etc.). Na área internacional, a AMI desenvolve três grandes tipos de intervenções, designadamente, Missões de Emergência, Missões de Desenvolvimento com equipas expatriadas e Projetos Internacionais em Parceria com Organizações Locais (PIPOL).

A partir de 1994, consciente da realidade vivida em Portugal, a AMI alargou a sua área de atuação, visando minimizar os efeitos dos fenómenos da pobreza e da exclusão social em território nacional. Deste modo, dispõe atualmente de 15 Equipamentos e Respostas Sociais no país, nomeadamente 9 Centros Porta Amiga (Lisboa – Olaias e Chelas, Porto, Almada, Cascais, Funchal, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Angra do Heroísmo); 2 Abrigos Noturnos (Lisboa e Porto); 2 Equipas de Rua (Lisboa e Vila Nova de Gaia/Porto); 1 Serviço de Apoio Domiciliário (Lisboa) e 1 polo de receção de alimentos (Porto).

Uma terceira vertente do trabalho da AMI é a promoção de uma cidadania ativa na área do associativismo, formação ou ambiente, promovendo a participação ativa de jovens e adultos em projetos concretos.