Phone House junta-se a mais uma causa social neste Natal

Phone House “dá voz” à Fundação do Gil em projeto solidário UMAD

10:06

Phone House alia-se ao projeto UMAD (Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio) e ajuda a "levar o hospital a casa";

Empresa de telecomunicações oferece smartphones à Fundação do Gil

Numa altura em que se apela ao amor e à união, a Phone House dá o primeiro passo em prol de um mundo melhor e vai ajudar a "dar voz" à Fundação do Gil no seu projeto solidário UMAD (Unidades Móveis de Apoio Domicílio). Este projeto dispõe de carrinhas compostas com material necessário para que equipas qualificadas possam "levar o hospital a casa" e possam deslocar-se a casa das famílias e prestar cuidados médicos necessários a crianças doentes, evitando internamentos e idas ao hospital.

Com o objetivo de dar suporte à comunicação com as famílias, a Phone House vai oferecer à Fundação do Gil dois smartphones, o Honor 9 Lite e o Huawei Mate 10, ambos com GPS, facilitando as deslocações a casa destes pequenos lutadores.

O projeto UMAD, com início em 2006, tem vindo a crescer e a auxiliar crianças com doenças crónicas através do conceito "levar o hospital a casa" que promove o regresso dos mais pequenos a casa, sem que tenham que ficar internados por tempo indeterminado, através de acompanhamento clínico à criança, ao mesmo tempo que se forma e capacita socialmente a família.

Carla Gonçalves, Diretora de marketing da Phone House enaltece que "à semelhança de outras ações e parcerias desenvolvidas, a Phone House volta a revelar o seu cunho solidário ao ajudar a Fundação do Gil ao "dar voz" às equipas que andam no terreno e executam este nobre serviço junto dos mais novos".

Por seu lado a Presidente da Fundação do Gil, Dra. Patrícia Boura, explica que "este apoio da Phone House tem impacto no projecto UMAD uma vez que permite o contacto permanente entre as famílias e os profissionais, facilitando assim o apoio regular necessário."

Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.