Phone House lança passatempo para assinalar

Dia da criança em parceria com a KidZania

O passatempo "Quem quer ir à kidZania com a Phone House?" decorre entre 16 a 25 de maio

A Phone House está a oferecer 25 entradas duplas para a KidZania aos clientes mais criativos

As frases mais originais que incluam as palavras "Futuro, KidZania e Phone House" serão premiadas.

No próximo dia 1 de junho assinala-se o Dia da Criança e a Phone House quer proporcionar às crianças um dia memorável. O retalhista especializado em telecomunicações, em parceria com a Kidzania, lança o passatempo" Quem quer ir à KidZania com a PhoneHouse?", no qual oferece entradas duplas para o parque temático.

O passatempo destina-se a todos os clientes que façam compras nas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt entre 16 a 25 de maio e que submetam uma frase criativa na qual incluam três palavras mágicas: Futuro, KidZania e Phone House. Às 25 frases mais criativas serão atribuídos bilhetes duplos para usufruir entre 28 de maio e 28 de agosto.

No espaço KidZania, as crianças podem experimentar mais de 60 profissões e os pais poderão acompanhar os filhos nesta descoberta. A Phone House conta, desde 2017, com um espaço no parque temático, no qual as crianças podem aprender a ser técnicos de reparação de smartphones, técnicos de apoio e comunicação ao cliente ou vendedores.

No dia da criança a resposta à pergunta "O que é que queres ser quando cresceres?" estará na ponta da língua dos mais novos, devido às descobertas na KidZania, oferecidas pela Phone House.

Para mais informações sobre as condições de participação no link



Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.