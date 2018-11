Phone House promove PH Selection Days com smartphones recondicionados premium

30 de novembro a 2 de dezembro a Phone House apresenta os seus smartphones recondicionados Premium Phone House Selection

Evento decorre exclusivamente em cinco lojas Phone House – Vasco da Gama, Fórum Coimbra, Fórum Sintra, Rio Sul Seixal e Arena Shopping

Modelos da Apple estarão em grande destaque, usufruindo de uma campanha de descontos específica

A Phone House acaba de anunciar o relançamento do evento "PH Selection Days", ação caracterizada pela apresentação dos seus smartphones recondicionados premium com garantia e que foram sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade. Esta ação irá decorrer exclusivamente de 30 de novembro a 2 de dezembro nas lojas Phone House do Vasco da Gama, Fórum Coimbra, Fórum Sintra, Rio Sul Seixal e Arena Shopping.

Esta ação de divulgação e de oportunidades vai incidir sobre smartphones Phone House Selection – gama de usados como novos dos modelos mais recentes da Apple, Samsung e Huawei.

Para enriquecer esta iniciativa, a Phone House vai ter uma campanha de descontos exclusivos em iPhones, nomeadamente nos modelos iPhone 6, Iphone 6S e iPhone 7, que estarão disponíveis a partir de um PVP recomendado de 199,99€.

Através do lançamento desta ação, a Phone House mostra uma vez mais o seu dinamismo e reforça a sua intenção de dar ao Mercado uma oferta para além das suas expectativas.

Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas