Phone House revela novidades no “Regresso às Aulas”

Campanha da Phone House decorre até dia 26 de setembro

18:31

Diversas novidades tecnológicas para um Regresso às Aulas "muito à frente"Destaque para o lançamento do Samsung Galaxy Note9 nas lojas Phone HouseA Phone House acaba de revelar a sua campanha mensal, que decorre até dia 26 de setembro nas suas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt, que se destaca pela campanha de lançamento do Samsung Galaxy Note 9, que vai marcar este regresso às aulas com uma campanha de crédito associada.A juntar a este lançamento na Phone House é possível acompanhar a chegada do Laptop InnJoo A100 e as Ofertas nas marcas de Smartphones Neffos, Nokia e Huawei, que vão reforçar o sentimento de como é bom voltar às Aulas.Mais uma vez a PH Selection vai permitir que tenha acesso ao melhores smartphones recondicionados, com destaque este mês para o iPhone 6 16GB e o iPhone 6s 16GB.Mas as novidades não terminam por aqui! O lançamento do Wiko VIEW 2 Plus e o Wiko VIEW 2 GO vão permitir que no Regresso às Aulas todos estejam contactáveis para partilhar horários, lista de material, nome dos professores e claro aquela chamada para confirmar se os teus amigos ficaram todos na tua turma.Mas as ofertas do Regresso às Aulas Phone House são para toda a família! Agora na Adesão a um novo Pacote 4P MEO, NOS ou Vodafone recebe 1 Laptop INNJOO ou Optar por uma TV.No conceito "últimas Unidades", para além dos Smartphones Wiko, a Phone House tem pela primeira vez alguns acessórios para desfrutar ainda mais do Regresso às Aula, saiba mais em www.phonehouse.com Através do lançamento da campanha mensal, a Phone House reforça uma vez mais a sua política de campanhas promocionais, estando cada vez mais próximo do quotidiano dos portugueses.Sobre a Phone House:A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.