Porbatata e APED promovem consumo de batata nacional

Campanha de Promoção da Batata Portuguesa vai estar nas cadeias de híper e supermercados.

17:21

Com o mote "Batata Portuguesa – Nasce à sua Porta", a campanha incentiva o consumo de batata nacional e procura sensibilizar os portugueses para as vantagens nutricionais deste produto. A Associação Portuguesa de Nutrição é parceira da iniciativa, que também tem o apoio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.



"O grande objetivo é promover o consumo da batata portuguesa, sobretudo, a batata fresca, produzida muito próximo dos locais de consumo. Além do impacto mais positivo para o ambiente em comparação com batata de outras origens, tem muito boas características nutritivas e organoléticas, que é importante destacar e desmistificar", diz António Gomes, presidente da Porbatata.



"O apoio à produção nacional é um dos focos do trabalho da APED e, por isso, tornam-se especialmente importantes estas iniciativas de cooperação. O objetivo é valorizar a batata nacional que se destaca pela sua qualidade e pela relevância no contexto da economia agrícola do país. Este é um produto que tem estado sempre presente entre a oferta disponibilizada pelos operadores da Distribuição e acreditamos que, com esta campanha, cada vez mais, passe a estar presente entre as escolhas dos consumidores", afirma Mónica Ventosa, diretora-geral adjunta da APED.



A Campanha de Promoção da Batata Portuguesa vai estar visível nos híperes e supermercados aderentes, em cartazes e outros materiais no ponto de venda, em cerca de 700 lojas distribuídas por todo o País, em algumas delas, já a partir do dia 11 de junho.



Alimento versátil e presente na Dieta Mediterrânica, a batata tem uma boa quantidade de vitaminas e minerais. Em média, cada português consome 93,5 quilos de batatas por ano. De acordo com dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), são produzidas em Portugal cerca de 500 mil toneladas.