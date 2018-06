PortoCartoon em Leiria

Humor mundial sobre a Água

16:28

No âmbito da comemoração do 85º aniversário dos SMAS de Leiria chega à nossa cidade o Humor Mundial sobre a água. Mais de meia centena de cartoons integram a exposição "Água Viva/Terra Viva", que abre no dia 13 de junho, no Teatro José Lúcio da Silva, numa iniciativa dos SMAS de Leiria e do Museu Nacional da Imprensa.Integram a exposição cartoons de diferentes países de todos os continentes. Argentina, Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Escócia, Espanha, EUA, França, Indonésia, Itália, México, Moçambique, Polónia, Portugal, Turquia e Ucrânia são alguns dos países representados.Os desenhos foram elaborados no âmbito do PortoCartoon-World Festival, organizado pelo MNI, que levou milhares de cartunistas de todo o mundo a refletir sobre esta temática de extrema importância e grande atualidade.O PortoCartoon é considerado um dos três principais certames de humor a nível mundial e tem procurando, desde 1999, lançar temas de relevo na sociedade, que impliquem reflexão e intervenção.A escassez de água é um problema grave a nível nacional e internacional, tal como tem sido demonstrado pelas alterações climáticas do planeta. Sem água não há vida. Importa, por isso, refletir. E o humor arguto e incisivo dos artistas representados na exposição contribui para novas abordagens sobre o tema.A mostra "Água Viva/Terra Viva", promovida pelo SMAS de Leiria, poderá ser vista de 13 de junho a 2 de julho todos os dias entre as 18h e as 22h. Horários diferentes poderão ser solicitados através do correio eletrónico geral@smas-leiria.pt