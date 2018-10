Portugal recebe Assembleia Geral da CONEBI

A Associação Europeia dos Fabricantes de Bicicletas e Componentes reúne-se em Águeda para debater o futuro do sector

É a primeira vez que esta Assembleia se realiza em Portugal, isto deve-se essencialmente ao desenvolvimento do sector, que no último ranking Europeu coloca-nos como o 3.º maior produtor e o 1.º exportador Europeu.A ABIMOTA é o anfitrião desta assembleia Geral que organizou um programa para cerca de 40 convidados e representantes das associações dos 16 países que estão representados na CONEBI. Desse programa faz parte a visita à RTE, maior empresa açde montagem da Europa, situada em Gaia, uma visita aos Laboratórios da ABIMOTA, onde será feita uma apresentação do projeto "Portugal Bike Value", projeto de Promoção e atracão de investimento para o nosso país que nos últimos 3 anos levaram as exportações a crescer cerca de 40 %. A visita continua pelo Velódromo Nacional de Sangalhos, onde serão recebidos pela Câmara Municipal de Anadia, terminando a noite com visita guiada seguida de jantar no Aliança Underground Museum.Aguarda-se durante a assembleia a divulgação do relatório da Industria e Comércio Europeu de 2017, assim como a identificação das tendências futuras. Será reconhecido o crescimento exponencial das Ebikes, este que é o veículo elétrico mais vendido na Europa com previsão para 2018 de ultrapassar 2,1 milhões de unidades vendidas (mais informação em http://www.conebi.eu/ A expectativa da ABIMOTA é manter o crescimento e a posição no ranking de produção e sobretudo apostar numa maior Market Share em termos de valor acrescentado.