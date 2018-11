Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prémio Mercúrio – O Melhor do Comércio e Serviços

7ª Edição da Gala de entrega de prémios dia 29 de Novembro em Lisboa

Na sua 7.ª Edição, o "Prémio Mercúrio – O Melhor do Comércio e Serviços", iniciativa conjunta da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e da Escola de Comércio de Lisboa (ECL), visa distinguir empresas e empresários que contribuam para a valorização do Sector do Comércio e Serviços, evidenciando os melhores exemplos de originalidade, inovação, formação, competência, empreendedorismo e responsabilidade social.

As candidaturas foram submetidas a uma Comissão de Pré-Seleção composta por representantes da CCP e da ECL, bem como pelo Gestor do Prémio Mercúrio. A decisão final cabe ao Júri do Prémio Mercúrio, composto por Rui Nabeiro – Presidente de Honra (Delta-Cafés), Gracinha Viterbo – Presidente Executiva (Viterbo Interiores Design), João Vieira Lopes (CCP), Piedade Redondo Pereira (ECL), Teresa Damásio (Grupo Ensinus) e Ronald Brodheim (Grupo Brodheim).



A Gala do Prémio Mercúrio decorrerá no próximo dia 29 de novembro (quinta-feira), pelas 18h00, no Fórum Lisboa (Avenida de Roma, 14 P, 1000 - 265 Lisboa). Estão todos convidados, bastando enviar a confirmação de presença até dia 23 de novembro (sexta-feira) para galardoes@premiomercurio.pt.



Com o apoio do Ministério da Economia, a Gala conta com a presença do Senhor Ministro Adjunto e da Economia, do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entre outras individualidades.

Este ano, o Prémio Mercúrio volta a estar inscrito na European Vocational Skills Week – Discover Your Talent! (Semana Europeia de Competências Profissionais – Descobre o Teu Talento!), iniciativa organizada pela Comissão Europeia que se destina a divulgar as melhores práticas de educação e formação profissional em toda a União Europeia.



Na Gala deste ano, Futuro, Presente e Passado estarão no centro das atenções.



O Futuro estará presente através da atribuição de Prémios de Mérito aos alunos finalistas 2017/2018 da ECL. Os prémios são monetários e concedidos por diferentes empresas e instituições. Os jovens finalistas serão distinguidos em três categorias: Prémio Excelência; Prémio Negócio e Prémio Inserção Profissional.



O Presente será reconhecido através da atribuição de prémios a Empresas e Personalidades de Norte a Sul do País pelo trabalho que realizam na promoção do Sector do Comércio e Serviços.



O Passado será distinguido pela atribuição do Prémio Prestígio que pretende homenagear o percurso profissional de uma personalidade nacional dedicada ao Sector.

Os galardões são concebidos pela designer Maria João Bahia