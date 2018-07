Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Programação “Verão In. Str… é um Espanto!”

6 de julho (sexta-feira) a 12 de julho (quinta-feira) | 2018

09:51

06.07 | 6.ª feira

"InSomnio", no Jardim das Portas do Sol

Sexta-feira, dia 6, destaque para o espetáculo "InSomnio" do Teatro Mar – Grupo de Teatro de Rua de Sines, às 22 horas, no Jardim das Portas do Sol.

Em "InSomnio através de uma linguagem poética e sensitiva, debruçamo-nos sobre o sono e o sonho, ancorando-nos, entre outros, em estudos da neurociência e da filosofia. Um cruzamento entre o que a ciência consegue revelar, com um lugar metafísico, suprassensível, que nos aproxime da natureza primordial do ser.

Emerge, da experiência artística, uma espécie de saudade de um lugar essencial de onde vimos e onde queremos regressar. Paisagens de silêncio e plenitude. Uma busca de reconhecimento e equilíbrio entre o corpo e o espírito, o peso e a leveza, a escuridão e a luz, o esquecimento e a memória.

Em meio, a exposição da imensa beleza da fragilidade humana e a efemeridade da existência. Um lugar identitário, que reconhecemos, em cada respiração."

O Teatro do Mar, de Sines é uma companhia financiada pelo DGArtes / Ministério da Cultura.

Interpretação | Carlos Campos, Luís João Mosteias, Sandra Santos, Sérgio Vieira



07.07 | sábado

In. Tradição, In. Movimento, histórias para crianças

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontaínhas promete animar do Centro Histórico, das 10h30 até às 12h30. Momento ideal para assistir aos usos e costumes, música, dança, gastronomia, e à recriação de algumas atividades agrícolas campesinas, numa organização do INATEL.

Para o público infantil, na Associação Aqui Há Gato, há Histórias de Mimar / para bebés, às 10h30, Hora do Conto, às 11h30, e as Oficinas de Arte, às 12h00

Para além destas atividades, não vai faltar a uma aula aberta de Yoga (para todos), no Jardim das Portas do Sol, às 11h horas, com o apoio da AMA – Associação Movimento Aberto e Federação Portuguesa de Yoga.

Em simultâneo e no mesmo recinto, a Decathlon promove animação desportiva para as famílias.



Animação na SRO

A Sociedade Recreativa Operária (SRO), associa-se à iniciativa com um programa diversificado para animar as noites de verão. A partir das 21 horas, no sábado, há um concerto com o Trio Sophia.



Lázaro Menino lança CD

Às 22 horas, Lázaro Menino apresenta o seu disco "O Mundo Lá Fora", na Praça Velha. Trata-se de um disco POP que foi construído em 1 ano e meio, com influências de Sam Smith, Janeiro, Salvador Sobral, Ornatos Violeta… com temas desde o amor até problemas ambientais, um disco trabalhado por Lázaro Menino e João Madeira e com participações de Isaac Pimenta, Palazzi e Marta Oliveira.



09.07 | 2.ª feira

"Arte & inclusão … oficina outdoor"

O Largo do Seminário é palco, dia 9 de julho, de mais uma ação "Arte & inclusão … oficina outdoor", integrado no projeto INcluir da Associação R.INserir "Oficinas para todos e para cada um", às 10 horas.



11.07 | 4.ª feira

Visita Noturna "Viagem no Tempo"

Às 21 horas, o Museu Diocesano promove uma visita noturna intitulada "Viagem no Tempo" pelo corredor norte e torre. (Mínimo de 10 participantes)

Para esta visita é necessário reservar no Museu Diocesano, através do e-mail: geral@museudiocesanodesantarem.pt ou do telefone 243 304 065.



Cinema regressa ao Padre Chiquito

O cinema regressa na quarta, às 22 horas, no Largo Padre Chiquito, com "Coros do Anoitecer" de Nika Saravanja e Alessandro D’Emilia de 2016. Um filme italiano vencedor do 23.º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. A película retrata "as experiências do compositor eco acústico David Monarch, na sua busca para registar uma paisagem sonora pura e contínua em 3D, no mundo distante e esquecido das florestas tropicais".



12.07 | 5.ª feira

In. Downtown no Centro Histórico

No dia 12, quinta feira, há mais "In. Downtown" no Centro Histórico. Até às 23 horas muita animação em vários espaços em paralelo.

Célia Barroca com "IndiFado Tour" atua no Largo Visconde Serra do Pilar, AJA – Associação Jose Afonso, no Largo Padre Francisco Nunes da Silva, os "Amigos das Tradições", na Loja das Tradições (Largo do Seminário) e "Dá-me música" – Música e Humor de MusicosKamones e Paulo Patrício, frente ao Posto de Turismo de Santarém. Na rua Capelo e Ivens, junto a São Nicolau, "Artes" do Atelier Árvore da Vida", e fados, no TasCá.

Nas ruas do Centro Histórico os Malabares de Fogo dos Human’Arte.