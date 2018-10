Próximo concerto a 2 de Novembro

Ciclo Piano Forte no Museu do Oriente

Um ciclo de concertos dedicado a explorar as potencialidades e sonoridades do piano é a sugestão do Museu do Oriente, com um programa que percorre várias épocas e abrange obras clássicas e contemporâneas. O próximo espectáculo realiza-se no dia 2 de Novembro, com música portuguesa e argentina para violeta e piano, pelos intérpretes Ana Bela Chaves e Fernando Altube.Composições de Piazzolla, Luís de Freitas Branco e Anne Victorino de Almeida, representativas da história musical das duas nações, bem como a estreia mundial da obra "O Poema Incompleto", de Fernando Altube, escrita para e dedicada e Ana Bela Chaves, integram este concerto interpretado por dois exímios músicos.Condecorada como "Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique" pela República Portuguesa em 1997, e "Cavaleiro das Artes e das Letras" pela República Francesa em 2001, Ana Bela Chaves é Primeira Violeta Solista nas Orquestras Filarmónica e Gulbenkian de Lisboa, Primeira Solista da Orquestra de Paris, desde 1980, e também, desde 2013, Primeira Violeta da Orquestra dos Solistas Europeus do Luxemburgo.Natural da Argentina, Fernando Altube é pianista, compositor, maestro e professor de piano, contando já com um longo percurso musical que o tem levado a conviver com diferentes culturas em diversas cidades do mundo. Para além da estreia, durante este concerto, de "O Poema Incompleto" para viola d’arco e piano, os seus próximos projectos incluem a estreia de Surviving, trio para violino, viola e violoncelo, dedicado ao violetista David Yang e, Palomitas, cuja estreia está agendada para o mês de Março de 2019 nos EUA.O ciclo Piano Forte continua em Dezembro com o concerto de encerramento da programação comemorativa dos 30 anos da Fundação Oriente e 10 anos do Museu do Oriente, pelo violoncelista Pavel Gomziakov e a pianista Jill Lawson. Em Fevereiro de 2019, o ciclo encerra com a apresentação a solo da pianista sul-coreana Young-Choon Park.Ciclo Piano ForteMúsica portuguesa e argentina para violeta e pianoPor Ana Bela Chaves (violeta) e Fernando Altube (piano)2 de Novembro19.00Duração: 70’ com intervaloM/6 anosPreço: 10 €ProgramaAnne Victorino de Almeida | Balada de hojeFernando S. Altube | O Poema Incompleto*: I. A vida a recitar o texto II. Morremos todos sós III. Cartas sem destinatário[intervalo]Luís de Freitas Branco | Sonata para Viola e Piano: I. Moderado II. Muito vivo III. Muito moderado IV. Muito vivoAstor Piazzolla | Le Grand Tango*Estreia mundial – Obra escrita para, e dedicada a, Ana Bela Chaves.