Real confraria do vinho alvarinho entroniza 36 novos embaixadores

Melgaço foi anfitriã do grande capítulo da RCVA que entronizou 36 novos confrades do Vinho Alvarinho de Monção e Melgaço

17:53

O XII Capítulo da Real Confraria do Vinho Alvarinho, que este ano decorreu no concelho de Melgaço, trouxe ao ponto mais a Norte do País individualidades dos mais variados setores (económicos, políticos, religiosos, associativos) do continente, ilhas e Galiza para participar na sessão solene de entronização desta confraria.As ruas da Vila de Melgaço ganharam um novo colorido com o desfile das 16 confrarias báquicas e gastronómicas convidadas para apadrinharem esta cerimónia:Confraria dos Vinhos das Rias BaixasReal Confraria do Vinho Verde TintoConfraria do Vinho de CarcavelosConfraria Do Vinho Tinto das Rias BaixasConfraria do Queijo RabaçalConfraria do Pão e Biscoito de ValongoConfraria das Almas Santas da Areosa e do LeitãoConfraria Gastronómica da AmadoraReal Confraria da Cabra VelhaConfraria da FodaConfraria Gastronómica da MadeiraIrmandade dos Viños de GaliciaCofradía do Viño Condado do Tea e EspumososConfraria dos Gastrónomos do MinhoConfraria da Caldeirada de Peixe e Camarão de EspinhoConfraria da Lampreia do Rio MinhoA Fonte Principal das Termas do Peso, em Melgaço, valiosa obra arquitectónica do estilo arte nova de inícios do Século passado, foi o cenário perfeito para acolher a XII Cerimónia de Entronização dos 36 novos confrades.No decorrer da sessão foi ainda oficializada a geminação da Real Confraria do Vinho Alvarinho com a Confraria dos Vinhos das Rias Baixas, representados pelos seus Grão Mestres, António Rodrigues e Jesús Paz Parracho, respectivamente.Um grande dia para a Real Confraria do Vinho Alvarinho, para o Alvarinho de Monção e Melgaço e para o seu território.Mais informações em https://www.facebook.com/Confrariadoalvarinho/