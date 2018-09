Recital de piano por Marta Menezes

Homenagem a Vianna da Motta no Museu do Oriente

Por ocasião dos 150 anos do nascimento e, simultaneamente, 70 anos da morte de José Vianna da Motta, Marta Menezes apresenta um recital de homenagem a uma das figuras que mais influenciou o pianismo em Portugal, no dia 29 de Setembro, às 19.00, no Museu do Oriente.Discípulo de F. Liszt, Vianna da Motta apresentou-se em salas de concerto de todo o mundo. Para além de pianista, foi professor, compositor, crítico musical e autor de diversos artigos sobre técnica e interpretação pianística. Neste recital, Marta Menezes interpreta obras de alguns dos compositores aos quais Vianna da Motta ficou associado como sendo um excelente intérprete – Beethoven, Chopin e Liszt – bem como obras do próprio compositor.Distinguida com o 1º Prémio no Concurso Beethoven no Royal College of Music (2013) e no Concurso Internacional de Piano de Nice Côte D'Azur "Simone Delbert-Février" (2013), Marta Menezes conta ainda com outros prémios em concursos internacionais em Portugal, Espanha e França. Apresenta-se regularmente em recital, a solo e em música de câmara, tendo actuado em diversos países na Europa, em Cabo Verde e nos Estados Unidos, tendo um papel activo na divulgação da música portuguesa, em Portugal e no estrangeiro.A jovem pianista fez a estreia de várias obras de compositores portugueses contemporâneos e desenvolveu um projecto a dois pianos e piano a quatro mãos com a pianista Inês Andrade, dedicado exclusivamente a este repertório. Em 2015 editou o seu primeiro CD com obras de Beethoven e F. Lopes-Graça, com o apoio da Fundação GDA, que recebeu o prémio Global Music Award nos EUA: "Silver Medal - Outstanding Achievement" nas categorias de Classical Piano e Emerging Artist tendo sido também eleito Fan Favorite. Encontra-se de momento a residir em Portugal e a preparar o seu trabalho final de Doutoramento, intitulado "Obras para Piano e Orquestra de Compositores Portugueses", a apresentar na Universidade de Indiana – Jacobs School of Music.Concerto de homenagem a Vianna da Motta, por Marta Menezes29 de Setembro19.00Duração: 60’, sem intervaloPreço único: 5 €M/6 anosProgramaBeethoven (1770-1827)32 Variações em Dó menor, WoO 80F. Chopin (1810-1849)Sonata nº 3 em Si menor, op. 58I. Allegro maestosoII. Scherzo: Molto vivaceIII. LargoIV. Finale: Presto non tantoJ. Vianna da Motta (1868-1948)MeditaçãoBalada op. 16F. Liszt (1811-1886)Rapsódia Húngara nº 10