REGIÃO DE SINTRA E CASCAIS VAI TER UM NOVO PARQUE DE TRAMPOLINS

Amanhã abre portas o maior Parque de Trampolins 100% português

18:25

UPUP, o novo parque de trampolins, com capital 100% português, é uma infraestrutura única na região, com um investimento de cerca de 1 milhão de euros. Vem alargar a oferta desportiva e recreativa na região e pretende criar mais de uma dezena de postos de trabalho.

Com mais de 80 trampolins o UPUP, com cerca de 2 000 m2 de área, pretende ser um espaço de pura diversão para todas as idades.

O UPUP irá disponibilizar aulas de Fitness em trampolins, irá criar uma Academia de Trampolins, onde qualquer pessoa poderá aprender novos truques e habilidades, e vários espaços para festas de aniversário.

A TURN CREATIVE MOVEMENT foi a agência responsável pelo desenvolvimento da marca, assumindo todo o desenvolvimento estratégico desde a criação do naming, do site, passando ainda pela decoração do espaço e o desenvolvimento de todas as peças de comunicação.



UPUP SINTRA

Avenida de Santa Isabel, Nº 5, N249-4 | 2635-047 Rio de Mouro

T: 211 326 741 | geral@upuppark.pt

www.upuppark.pt

Para mais informações por favor contactar:

T: 962 730 030| Carla Oliveira | carla.oliveira@upuppark.pt



Informações adicionais:

Com 7 áreas distintas, no UPUP a diversão é para todos. A zona de SALTO LIVRE, com dezenas de trampolins interligados e angulados, para saltar livremente e sem limites. O SACO DE AR é a zona ideal para treinar e aperfeiçoar a técnica nos trampolins. Na PAREDE aprende-se a desafiar a gravidade e a subir a parede. O DODGEBALL é um jogo de equipa e ganha quem conseguir evitar as bolas dos adversários. No BASQUETEBOL o objetivo é voar e afundar! A zona do FUTEBOL é uma área dedicada aos adeptos do desporto rei! Os MINI TRAMPOLINS são ideais para os mais pequeninos se divertirem!