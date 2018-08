Sem trânsito em agosto, nos domingos e feriado

Neste período de férias, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu criar mais condições para a fruição da Avenida Ribeira das Naus, libertando-a do trânsito todos os domingos do mês de agosto e no feriado. Uma medida que permite a realização de mais actividades naquela zona ribeirinha da cidade, melhora o ambiente e aumenta a segurança.

Assim, nos dias 5, 12, 15, 19 e 26 de agosto, a via está encerrada à circulação das 0h00 às 24h00 entre o Cais do Sodré e o cruzamento da Av. Infante D. Henrique com a R. dos Arameiros.

A autarquia apela à compreensão dos automobilistas e pede que sejam utilizados percursos alternativos, designadamente:

- Sentido Algés / Cais do Sodré através da Av. Ceuta, Av. Infante Santo ou Rua D. Carlos I;

- Sentido Parque das Nações / Cais do Sodré através da Av. Mouzinho de Albuquerque.

O recurso aos transportes públicos nas deslocações para aquela zona da cidade é também uma alternativa cuja utilização a Câmara de Lisboa aconselha, para evitar congestionamentos, bem como a utilização dos os parques de estacionamento da praça D. Luis I (Mercado da Ribeira) ou do Campo das Cebolas.?

- Metro – Linha verde (estação Cais do Sodré) e Linha azul (estação Baixa/Chiado)

- Carris:

Elétricos (15 e 18)

Autocarros (Serviço diurno / nocturno -714, 728, 732, 735, 736, 758, 760, 781, 782, 794) / (rede da madrugada – 201, 202, 205, 206, 207, 208, 210)

?Fica o convite para um passeio junto ao Tejo. Em família, com amigos, de bicicleta ou a pé, a Ribeira das Naus será zona de lazer por excelência nos domingos e feriado de agosto.