Um evento organizado pela União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo

No De 12 a 14 de Julho, o NOS Alive vai estar na zona Ribeirinha de Algés. E no espirito do evento, a União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo vai ter a 1ª Edição da "Rua do Rock".O espaço escolhido foi a Rua Major Afonso Palla, também conhecida como a Rua das Estátuas, em Algés.Entre as 12:00 e a 1:00 da manhã espera-se muita música, animação e Street Food.Programação:12 de julho:16h-18h - Cherry Revolution18h-20h - DJ L2L13 de julho:16h-18h - Lady in Red18h-20h - DJ Alain Pierre14 de julho:16h-18h - Alma Rock18h-20h - DJ L2L e DJ Alain Pierre