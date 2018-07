Saldos na Antarte - mobiliário com descontos até 60%, até 31 de agosto

Peças de qualidade superior e design único disponíveis a preços imbatíveis

16:58

A Antarte Mobiliário inicia o período de saldos oferecendo descontos até 60% em linhas de mobiliário selecionadas. Em vigor até 31 de Agosto, a campanha de saldos oferece uma oportunidade única para mobilar ou remodelar diferentes ambientes, com peças de qualidade superior e design inovador a preços muito atractivos.As oportunidades estendem-se a halls de entradas, escritórios, quartos, salas de jantar e de estar, e peças isoladas que permitam complementar um ou outro espaço do lar, abrangendo as linhas que integram o portfólio da Antarte. Clássicas e elegantes, contemporâneas ou arrojadas, com cores explosivas ou monocromáticas, com complementos tecnológicos ou práticos de arrumação, várias são as sugestões daquela marca, que disponibiliza ainda gratuitamente uma equipa especializada em decoração para conceber ambientes adequados ao estilo e à disponibilidade financeira de cada cliente.A campanha de saldos está disponível em qualquer loja da marca.