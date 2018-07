Município de Santarém oferece circuito turístico pelo centro histórico no Scalabus In.Str

11.07.18

O ScalaBus In.Str começou hoje, dia 12 de julho, a circular pelo Centro Histórico de Santarém com um novo percurso, desta vez, com ligação ao Santarém Hotel.

Viagens gratuitas, com partidas do Jardim da Liberdade, junto à Sala de Leitura Bernardo Santareno, às 10h00, 11h00 e ao 12h00, de quarta-feira a domingo, num mini-autocarro que vai permitir à população e visitantes fazerem um circuito turístico pela cidade, numa parceria com a Rodoviária do Tejo.

Este ano, o ScalaBus In.Str tem Wi-fi gratuito, e o percurso pode ser descarregado através de um QR Code ou em http://instr.cm-santarem.pt/ no ícone mapa – ScalaBus In.Str e ainda na APP da autarquia scalabitana.

O percurso disponível em português, espanhol e inglês permite uma interatividade entre o visitante e o Centro Histórico de Santarém. O mesmo, quando descarregado, permite no futuro, visitar os pontos mais emblemáticos do Centro Histórico e do planalto, a pé, e obter informação sobre diversos pontos de interesse histórico e patrimonial.

Com este projeto, no âmbito da iniciativa "Verão in Santarém… é um espanto!", a autarquia pretende promover acessibilidade ao centro histórico, convidar os habitantes a serem turistas na sua própria cidade e deslocar-se a espaços que, devido a dificuldades diversas, já não se acediam há muito tempo bem como criar o hábito de reencontrar a cidade nos seus diferentes espaços.

Por outro lado, como o turismo cultural tem vindo a crescer na nossa cidade, este produto turístico sendo essencialmente cultural procura criar condições que facilitem a perceção de uma visão global da cidade, convidando a visitas mais demoradas e incentivando à descoberta de cantos e recantos da cidade.

O percurso começa no Jardim da Liberdade e tem paragens no W Shopping, Santarém Hotel, Igreja de Marvila, Jardim Portas do Sol, Largo do Seminário, Escola Secundária Sá da Bandeira (Miradouro), acabando no Terminal Rodoviário.

Durante este circuito, os passageiros têm a oportunidade de sair do Scalabus In.Str, visitar os pontos mais emblemáticos do Centro Histórico, como os Miradouros existentes no Jardim Portas do Sol e de São Bento.

O ScalaBus In.Str tem acesso gratuito e fica disponível até ao dia 2 de setembro