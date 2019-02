Sem glifosato

Maia aposta na sensibilização da população.

Serviços deixaram de usar glifosato, utilizado na monda química, para controle de infestantes.





A Câmara Municipal da Maia, responsável pela atuação nos jardins públicos, e a Maiambiente, responsável pela limpeza e manutenção dos arruamentos, estão fortemente empenhadas em encontrar soluções alternativas mais ecológicas, mas também eficazes, que permitam a limpeza dos locais públicos. Neste momento, está já ser aplicado o corte mecânico e estão também a ser estudados os mecanismos para aplicação da monda térmica.





A qualidade de vida e promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis é uma realidade na Maia e o município pretende continuar a desenvolver um território verdadeiramente sustentável. "Não faz sentido continuar a aplicar produtos que são conhecidos pela sua toxicidade, responsáveis por provocarem graves problemas ao nível do solo e dos lençóis freáticos e sobre os quais recaem fortes suspeitas de estarem associados a problemas de saúde pública. Além disso, o glifosato é um herbicida de largo espectro, não seletivo, o que significa que não mata apenas as ervas infestantes (ou daninhas). Tal tem implicações ao nível da manutenção e preservação dos ecossistemas, afetando também a biodiversidade das espécies. Com esta medida queremos, sobretudo, prevenir e garantir um melhor ambiente para todos os cidadãos, adaptando a nossa ação às novas realidades e conhecimentos atuais" afirma Marta Peneda, Vereadora do Ambiente da Câmara Municipal da Maia e membro do Conselho de Administração da Maiambiente.





Contudo, a aplicação destas medidas, mais ecológicas e amigas do ambiente, necessitam de uma maior compreensão por parte da população, pois são menos eficazes e eficientes relativamente à monda química. O caminho futuro passará pela sensibilização da população para encarar o crescimento natural das ervas. Marta Peneda reforça "uma decisão desta natureza nunca é fácil, desde logo pelos riscos que implica ao nível da mudança de procedimento, agravada pela circunstância de sabermos que ainda não existe no mercado um produto com a eficácia do glifosato. Além disso, vivemos numa era em que as pessoas são muito exigentes com o tipo de serviço público que prestamos e as reclamações estão, hoje, à distância de um clique ou de uma foto que depressa se propaga nas redes sociais. Daí o nosso entendimento de que o envolvimento de toda a comunidade neste processo é absolutamente crucial para o seu sucesso". Concluindo, "é importante frisar que uma mudança desta natureza também comporta custos. Estes vão variar consoante os resultados que vierem a ser apurados dos testes agora realizados, mas já sabemos que todos os produtos naturais alternativos ao glifosato, além de menos eficazes, são substancialmente mais caros. Acreditamos, contudo, que mais vale uma erva daninha num território são, do que um território sem ervas à custa da aplicação de químicos e, só por isso, aparentemente limpo".





O Município da Maia tem vindo a adotar uma abordagem integrada das políticas locais, assentes num desenvolvimento sustentável, assumidamente enquadrado no âmbito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O foco é manter a Maia nos mais elevados padrões de excelência no que respeita à sustentabilidade ambiental suportado pelo Plano Estratégico para o Município que, a par com a Agenda 2030 se direciona para as pessoas, para o Planeta, para o futuro da cidade e para a prosperidade.