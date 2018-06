Torneio internacional de Futebol Infantil, que se realiza no final de cada época desportiva.

Perto de 1200 atletas de vários escalões, em representação de 80 equipas de todo o país, vão marcar presença na 8.ª edição do Sesimbra Summer Cup, torneio internacional de futebol infantil e futebol de praia, que decorre de 27 de junho a 1 de julho.

A apresentação das equipas está marcada para o dia 27, quarta-feira, às 21 horas, na Fortaleza de Santiago.

Tal como nos anos anteriores, os jogos vão ter lugar em várias instalações desportivas do concelho. O futebol de praia vai realizar-se no Campo de Jogos da Praia do Ouro.

A cerimónia de entrega de prémios irá decorrer no dia 1 de julho, domingo, a partir das 15 horas, no Estádio da Vila Amália.



O Sesimbra Summer Cup tem vindo a afirmar-se como um dos principais torneios de futebol jovem a nível nacional e internacional, não só pelo número de atletas e equipas que habitualmente reúne, mas também pela sua importância na promoção da prática desportiva e ética no desporto. Para além da vertente desportiva, esta iniciativa tem contribuído para a divulgação do próprio concelho.



A 8.ª edição do Sesimbra Summer Cup é organizada pela Junta de Freguesia do Castelo, Grupo Desportivo de Sesimbra, Grupo Desportivo de Alfarim, Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense, e Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde, em parceria com a Associação de Futebol de Setúbal, Câmara Municipal de Sesimbra e diversas entidades.