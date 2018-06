Sociedade Nacional de Belas Artes

Exposição "Clareira - Escultura 1984-2018" da autoria de Manuel Rosa

17:38

A SNBA e a Fundação Carmona e Costa têm a honra de convidar para a inauguração da exposição "Clareira - Escultura 1984-2018" da autoria de Manuel Rosa, com curadoria de Manuel Costa Cabral e Nuno Faria, a ter lugar no dia 8 de Junho, pelas 18h30 no Salão da SNBA.A exposição estará patente até 21 de Julho de 2018 e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 19h00 e aos sábados das 14h00 às 20h00.Clareira, 1984-2018, marca o aguardado regresso da escultura de Manuel Rosa à visibilidade pública.A exposição, de cariz antológico, cobre todo o percurso do artista, integrando, ainda, peças novas, produzidas especificamente para a ocasião.Clareira constitui-se, assim, como o mais extenso panorama do trabalho de um dos mais singulares e originais escultores surgidos na década de 1980, em Portugal, cujo percurso foi perdendo gradualmente intensidade em benefício do importante trabalho que há décadas desenvolve enquanto editor.O vocabulário de Manuel Rosa é amplo em termos formais, temáticos e materiais. É um trabalho que, entre referências à escultura primitiva e pré-clássica, à Arte Povera e à geração de escultores britânicos surgida nos anos 80 do século passado, se destacou pela forma como construiu um forte sentimento de intemporalidade, por um lado, e uma intensa ligação à terra e aos materiais do lugar, por outro.Reiterando, por um lado, arquétipos poderosos — a casa, o barco, o corpo humano —, e, por outro, objectos sem aura, de uso corrente ou índole industrial — cabaças, bolas, baterias de automóvel, o artista opera, com uma desconcertante liberdade processual, uma ininterrupta circulação entre energia e forma, figura e sombra, cheio e vazio, totalidade e fragmento, pequena e grande escala, o efémero e o perene.Contatos:Rua Barata Salgueiro, 36 – 1250-044 LisboaTel. 213 138 510e-mail. geral@snba.pt