SOLRIR Festival de Humor

Termine e comece o ano com gargalhadas.

As estrelas do humor português sobem novamente ao palco do festival de humor SOLRIR em Albufeira.



Despeça-se de 2018 (ou dê as boas vindas ao próximo ano) num mar de gargalhadas e proporcione uma experiência verdadeiramente memorável a toda a família com o festival de humor 100% nacional SOLRIR.



Apesar da maioria dos humoristas que fazem parte do cartaz da 13ª edição do SOLRIR serem do Norte, é o sul do país que irá divertir-se com o talento deste grupo! São quatro noites preenchidas com Nilton, Fernando Mendes, Pedro Soares, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, entre outros, que estão de volta ao Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira nos dias 28, 29, 30 de dezembro e 1 de janeiro, sempre às 21h30.



Entre homens, há uma mulher, Rita Piglet que na noite de Nilton ( 29 dezembro) apresenta o espetáculo ‘Meia Dose de Leitão’: Uma viagem pelo agri-doce da vida, desde os dilemas de uma Peter Pan da suinicultura, aos dramas da Terceira Idade.



Fernando Mendes presenteia-nos, no primeiro dia do ano e último do festival, com ‘Insónia’, onde estará a solo e encarnará na pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos, que vive com a corda no pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. É o comum português de classe média, afogado em dívidas e créditos.



A edição de 2018 | 2019 conta com o apoio do Turismo de Portugal Algarve, Nau Hotels & Resorts e Adega do Cantor, sendo a RFM é a rádio oficial do festival.





PROGRAMA

28 dezembro, 21h30 | Pedro Soares, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio

29 dezembro, 21h30 | Grupo Teatro do CIRM, Rita Piglet e Nilton

30 dezembro, 21h30 | Joca, Joel e Zé Pedro, João Didelet e António Machado com "Faz-te Homem"

1 janeiro, 21h30 | Fernando Mendes com "Insónia"





Bilhetes à venda em www.blueticket.pt , lojas WORTEN, FNAC, MEDIA MARKT e na bilheteira do Palácio de Congressos, nos dias do festival, a partir das 15h00.

Reservas com lugares marcados através de solriralbufeira@gmail.com