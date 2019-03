Somos todos golfinhos

Uma equipa de sonho na exposição mundial.

Era já noite escura e ouvia-se o barulho do último show da Peregrinação. Chamas de fogo subiam ao céu uma vez por outra e expressões de entusiasmo e admiração ouviam-se no ar quando o fogo iluminava a noite enquanto a enchente de visitantes dizia adeus à grande ultima Exposição do século XX. (...) A lua brilhava e refletia-se nas águas do rio, o espaço da Expo era uma manta de cabeças, e o som do show 'Acqua Matrix' tinha agora mais impacto do que de todas as outras vezes. Capitulo XVIII, O fim da Exposição Mundial, Página 186.

O livro Uma Equipa de Sonho foi apresentado ao público português pela primeira vez este Sábado passado, dia 2 de Março, na livraria Ler Devagar no LX Factory em Alcântara.





O livro tem como conteúdo o êxito que foi a Expo'98. É uma história que confirma e lembra que os Portugueses são capazes de ser bem sucedidos num evento de caráter internacional. Embora apresentado como história fictícia Uma Equipa de Sonho marca de uma maneira interessante, divertida e descomplicada um período histórico da nação já que oferece descrições realistas da organização da Expo como empresa, do dia-a-dia dos funcionários da exposição, de um dia de expo para o visitante, e faz menção de elementos relevantes do e sobre o evento que interessam a todos os Portugueses. Ao longo do livro os leitores Portugueses (brevemente leitores estrangeiros) passam um dia na Expo '98, (mesmo que o evento tenha sido há vinte anos atrás), para além de quase garantidamente ficarem orgulhosos de ser Portugueses. É sem dúvida uma história que no final deixa o leitor sentindo-se feliz.





O livro pode ser adquirido online no website www.sinapis.pt ou fisicamente na livraria Ler Devagar a partir do dia 2 de Março. 2019 é um ano de promoção ao livro noutros pontos do país. Fazem parte dos projetos deste ano traduzir o livro para inglês para que possa ser apresentado, divulgado e posto à venda nesta língua tanto em Portugal como noutros países incluindo Holanda, sendo um dos objetivos partilhar os feitos dos Portugueses com outros povos. Na Holanda foi publicado em Fevereiro no ministério onde a autora trabalha um artigo sobre Uma Equipa de Sonho (também conhecido como a equipa ideal) que foi lido por funcionários públicos holandeses.









