Sonha em ter o corpo perfeito?

Atingi-lo é possível, mas com as devidas precauções.

Corpo tonificado, abdominais definidos e pele hidratada. Este é o corpo que muitos homens sonham ter. E para o conseguir, entram em dietas pouco saudáveis, maratonas de ginásio e socorrem-se de tratamentos imediatos, muitas vezes de baixo preço, que fazem promessas que nem sempre cumprem. O segredo? Adaptar cada etapa do processo ao metabolismo de cada um de nós, não descurando a ajuda profissional depois do objetivo alcançado.TONIFICAR O CORPO EM 2 MESES?O verão está à porta e não há mais tempo a perder. É possível alcançar esta meta, desde que faça as escolhas certas para si, sem pôr em causa a sua saúde. Tal como somos diferentes fisicamente, também o somos a nível metabólico. Alguns homens têm mais facilidade em perder peso e do que outros, assim como em tonificá-lo. Há sempre aquela gordura localizada que não nos permite atingir os objectivos de forma mais célere, apesar de termos seguido à risca o plano que o nosso amigo nos passou e que com ele resultou. Há metabolismos que apenas necessitam de um tratamento não-invasivo, como forma de estímulo, para que consigam perder mais gordura; outros que necessitam de soluções mais profundas, como a cirurgia plástica, para alcançar mais rapidamente o pretendido e chegar ao verão com uma silhueta à sua medida.O PÓS-TRATAMENTOEsta é uma fase que não pode ser, de todo, descurada. É nela que se atenuam cicatrizes, aliviam dores e se eliminam outros pormenores. Tem um amigo que se submeteu a um tratamento cirúrgico para reduzir gordura abdominal e cuja recuperação foi dolorosa, sendo que pouco tempo depois tudo voltou a ficar como dantes? São estas situações que são evitadas quando existe acompanhamento em todas as fases, sobretudo quando existe recurso a uma cirurgia plástica. Os profissionais que o acompanham devem auxiliá-lo, ministrando- lhe tratamentos não-invasivos que, agora sim, se adequam ao seu novo corpo.A SOLUÇÃO:KRYO CLINICSUma clínica com equipamentos de última geração e uma equipa multidisciplinar que lhe permite alcançar de forma menos dolorosa o corpo com que sonha há já algum tempo. Intercalando tratamentos não-invasivos com soluções de cirurgia plástica, na KRYO CLINICS, o tratamento é adequado a cada cliente, porque cada um é único. Carolina Garzon, médica especialista em cirurgia plástica, e Pedro Melo, médico especializado em medicina estética, juntamente com nutricionistas, personal trainer e esteticistas, traçam um plano personalizado para o ajudarem a atingir com a máxima segurança e rapidez o seu objetivo. E, claro, sem esquecer o pós-tratamento: graças aos equipamentos médicos, nesta etapa, aliviamos dores e realçamos resultados.MARQUE A SUA CONSULTA DE AVALIAÇÃO GRATUITAAv. Miguel Bombarda, 161 C, Lisboa / 21 130 5911