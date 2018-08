Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sport Clube União Torreense

Treinos abertos para o Futebol Feminino

19:20

Na próxima 2ª e 3ª feira, a partir das 18h30, o Futebol Feminino do Torreense fará dois treinos abertos, no campo nº2 do Estádio Manuel Marques, a todos os escalões, incluindo seniores. Se o futebol é a tua paixão, aparece! Vem mostrar o teu talento e acima de tudo, divertir-te a fazeres aquilo que mais gostas: jogar futebol.