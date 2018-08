Staples regressa às aulas com “Mochilada: A Grande Corrida da Mochila”

A campanha da marca com maior dimensão, visibilidade e tráfego, aposta este ano nos Media de Influência

17:23

Apresentação oficial do conceito "Mochilada: A grande corrida da mochila" vai decorrer na loja Staples em Alfragide, com uma corrida ímpar entre influenciadores digitais, prometendo muita diversão entre todos. Vai ser possível acompanhar na página instagram Staples Portugal com o hastag #mochiladastaples.

A Staples, líder na venda de artigos de papelaria, material de escritório e material escolar, acaba de lançar a nova campanha de regresso às aulas. Com o mote "Diverte-te neste Regresso às Aulas", este ano a grande novidade passa pelo conceito de ativação desenvolvido pela marca, junto de media de influência através do conceito "Mochilada: A grande corrida da Mochila".

A decorrer entre 20 de agosto e 26 de setembro, esta é a campanha anual da Staples que gera maior tráfego, destinada a pais, crianças, adolescentes e professores e que tem como principal objetivo manter o posicionamento da marca, como um dos principais players do mercado para o regresso às aulas, oferecendo uma gama alargada de material escolar, coleções cool, tecnologia e mobiliário, aos preços mais baixos e competitivos do mercado, num momento exigente para o orçamento familiar.

O investimento da campanha será focado em veículos mass media (TV, rádio e imprensa), folhetos, digital, direct marketing, instore e ativação de marca, com o envolvimento de diversos influenciadores digitais.

A campanha terá também uma forte expressão a nível visual nas lojas Staples, com materiais no ponto de venda, no exterior e interior das lojas, e ativações de marca em loja, cujo objetivo passa por convidar os diferentes targets – estudantes, pais e professores – a divertirem-se neste regresso às aulas. Visualmente a campanha apresenta elementos associados à alegria, diversão e na cor, juntamente com o recurso a ícones reconhecidos pelos estudantes como, por exemplo, emojis revelando um look&feel muito atrativo para o target mais jovem.



Sobre a "MOCHILADA: A Grande Corrida da Mochila"

Com o suporte da Milenar - Media de Influência, do ponto de vista conceptual, criativo e estratégico, a campanha aposta no universo digital recorrendo a influenciadores que podem impactar os seus seguidores e atingir um elevado nível de engagement.

O call to action para o conceito "MOCHILADA: A Grande Corrida da Mochila" será efetuado por via de seis diferentes influenciadores digitais, que estarão envolvidos numa ativação a decorrer em ponto de venda. O momento de kickoff Mochilada Staples irá decorrer a 6 de setembro, na loja Staples de Alfragide e será marcado por uma corrida em loja, entre os vários influenciadores digitais que aderiram à iniciativa - Rui Unas e o filho André, Mafalda Creative, João Sousa, Paulo Sousa, Angie Costa e ainda Zorlak - conhecidos instagrammers e youtubers, que divertem e ditam as tendências de um público mais jovem.

Esta será a apresentação oficial do conceito "MOCHILADA: A Grande Corrida da Mochila", que vive sob o umbrella da campanha de regresso às aulas "Diverte-te neste Regresso às Aulas" e que servirá de call to action para os estudantes portugueses participarem posteriormente no desafio que vai decorrer a 13 de setembro - uma corrida destinada a 15 estudantes, também na loja Staples de Alfragide.

Para participarem basta aceder ao microsite da iniciativa em www.mochiladastaples.pt e seguirem os passos solicitados. A ação vai também ser promovida no instagram Staples Portugal, com o hashtag #mochiladastaples. Esta corrida, a desenvolver nos mesmos moldes da corrida dos influenciadores, promete ser muito divertida e irá dar a possibilidade aos participantes de se habilitarem a aliciantes prémios, que serão garantidamente uma ajuda para a aquisição de material escolar para o próximo ano letivo.

A campanha de regresso às aulas representa aproximadamente 30% das vendas totais do ano e Olga Frazão, Head of Retail Marketing da Staples Europa afirma "esta é a campanha anual que gera mais tráfego e vendas para a Staples, tem uma dimensão e visibilidade muito significativas e por isso o investimento tem de ser adequado. Este ano investimos aproximadamente 1 milhão de euros nesta campanha, que contemplou Media de Influência, com o envolvimento de um grupo de influenciadores digitais, que ditam as tendências de um público mais jovem".



Sobre a Staples

Líder na venda de artigos de papelaria, material de escritório e material escolar, é o 2º maior operador de vendas online a nível mundial, com mais de 2000 lojas e cerca de 88 mil colaboradores em todo o mundo. Fundada em 1986, em Massachusetts (EUA), a marca chegou a Portugal em 1996, tendo aberto a primeira Loja em Alfragide.

As ofertas Staples são adequadas a dois públicos distintos: empresas e profissionais liberais, que poderão encontrar nos pontos de venda artigos de papelaria, informática e tecnologia, mobiliário, equipamento e material de escritório e serviços de cópia e impressão, e ofertas adequadas ao consumidor final, com uma oferta muito vasta de material escolar, destinada ao segmento infantil e infantojuvenil.

A Staples conta atualmente com 34 lojas de norte a sul do país, equivalendo sensivelmente a 56.000 m2 de área de vendas, nas quais o consumidor tem disponível uma oferta de mais de 7.000 produtos de marca própria e outras referências no mercado.





Para mais informações, por favor, visite:



www.staples.pt

facebook.com/staplesportugal

www.instagram.com/staples.portugal

twitter.com/StaplesPortugal