Startup portuguesa selecionada para um dos maiores programas de aceleração do mundo

A Icontrends empresa portuguesa presente no Startupbootcamp FinTech & CyberSecurityias 2 e 3 de outubro em Amesterdão

A aplicação KEEP WARRANTY, da empresa portuguesa ICONTRENDS, dirigida pela empresária Romana Ibrahim, foi selecionada para o STARTUPBOOTCAMP, entre centenas de empresas de todo o mundo. Entre os parceiros do STARTUPBOOTCAMP estão empresas como a Amazon, Cisco, Rabobank, PwC e Capgemini.Este programa de aceleração, referenciado na revista Forbes como um dos 10 melhores programas de aceleração de Startups a nível global, decorre em Amesterdão na primeira semana de outubro.A Keep Warranty é uma aplicação móvel gratuita, simples de usar, que guarda e organiza as garantias de todos os produtos adquiridos pelos consumidores e os notifica quando estão prestes a expirar.Considerada em 2018 pelo Sapo Tek como um dos 6 aplicativos mais úteis para a gestão da vida pessoal e profissional, a Keep Warranty garante que todas as garantias e faturas estejam sempre disponíveis e ao alcance de um simples "click".A KEEP WARRANTY foi também distinguida no maior Concurso Nacional de Empreendedorismo em Portugal, o Montepio Acredita Portugal , como a melhor PLATAFORMA WEB concorrendo com mais de 12.000 projetos. ICONTRENDS é uma empresa de tecnologia web e móvel que reúne um grupo de gestores e investidores com experiência internacional em diversos setores e mercados. Para a Fundadora, Romana Ibrahim, "é o DNA da Icontrends e a sua especialização em fazer scouting de ideias de negócio com grande potencial global que está na origens dos sucessos da empresa""É um grande orgulho para a ICONTRENDS ter sido uma das 22 empresas a nível global selecionada entre 500 outras empresas de 25 cidades. Ainda maior por ser a única portuguesa", adianta a fundadora da empresa. "Agora estamos muito entusiasmados por poder apresentar o nosso projeto a um júri internacional de excelência, composto por 100 pessoas habituadas a escolher projetos de sucesso que se tornam globais".