Startupbootcamp FinTech & Cybersecurity Amesterdão 2019

Keep Warranty, entre as 11 startups seleccionadas.

Foi nos dias 2 e 3 de outubro que a Keep Warranty esteve presente no maior programa de aceleração da Europa, em Amesterdão. Entre 23 startups internacionais, 11 foram selecionadas e a Keep Warranty é uma das escolhidas para ingressar no nível seguinte do programa.

A Startupbootcamp foi fundada em 2010, uma rede global premiada de programas de aceleração focados no setor da indústria e inovação, com mais de 20 programas na Europa, Ásia, América do Norte e do Sul, Médio Oriente e África.



2016 foi o primeiro ano da Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity. Dirigido por Michael Dooijes e Elizabeth Kleinveld, o programa é apoiado por uma vasta rede de entidades bancárias, serviços financeiros e seguradoras, de onde se destacam empresas como a PwC, NN, Rabobank, Mastercard, PGGM e BBVA. A portuguesa Keep Warranty fará parte do programa de 2019, onde participarão também a Cobertoo e RefundMe (Espanha) Emcee, CyberCentric e FortifyData (EUA), Gridarrow (Holanda), Onionfive (Coreia), Rabolab (Reino Unido), Smart Advice (Turquia), Soisy e Swascan (Itália).



Após este programa de 3 meses, todas as startups continuarão com o apoio da Startupbootcamp Alumni Growth Program que conecta mais de 600 startups em todo o mundo.



A Fundadora e CEO da Keep Warranty, Romana Ibrahim, uma das eleitas a Fundadora do ano pelo Portuguese Women in Tech, mostrou-se muito satisfeita com esta grande conquista, e referiu ao CM que ‘liderar um projeto e uma equipa que tem atingido objetivos extraordinários, é a prova de que quem arrisca, concretiza. Agora, é o momento de representarmos a nação portuguesa, mostrarmos o nosso potencial, e porque é que somos uma das favoritas a startup do ano em Portugal. O nosso grande objetivo é criarmos parcerias e crescermos com as oportunidades, conhecimento e experiências a que estaremos sujeitos’.



Relembramos que a 6 de Setembro, a relayr, uma alumnus do Startupbootcamp de Amesterdão do ano de 2013, foi adquirida pela grupo de seguradoras Munich Re por $300 milhões. Jackson Bond, co-founder da relayr, refere numa das suas últimas entrevistas: ‘agradecemos ao Startupbootcamp por acreditar em nós, controlar as nossas agendas durante os 3 meses do programa de aceleração, e obrigar-nos a trabalhar intensivamente no nosso projeto. Sem o programa de aceleração do Startupbootcamp nunca teríamos chegado tão longe’.