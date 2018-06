Prancha de alisamento a vapor

A Steampod é uma placa profissional a vapor que permite transformar o cabelo em apenas alguns minutos: com apenas uma passagem, o cabelo é transformado com a proteção ideal. A placa, que pode ser encontrada na loja online e nas lojas físicas do Cidália Cabeleireiros, dá mais leveza e suavidade ao cabelo do que uma placa de alisamento comum. Quando usado com os produtos de tratamento de cabelo Steampod de L'Óreal Professionel, a Steampod alisa o cabelo para proporcionar uma textura ideal e resultados duradouros.Esta placa de alisamento a vapor, altamente tecnológica, permite que o vapor flua gentilmente e de forma eficiente através das fibras capilares, reparando-as ao mesmo tempo que realiza o seu penteado.• Exclusivo: Fornece 3,5g/min de vapor. Elevada emissão contínua de vaporpara efeito de liso e perfeito, dos crescimentos as pontas.• Placa com tecnologia dupla, de alta resistência, flutuante e comrevestimento para uma pressão uniforme nos fios, independentemente da espessura.• Painel de controlo ultrafuncional, 5 configurações de aquecimento de140ºC a 210ºC, com memória de temperatura, para se adaptar a todas as necessidades do cabelo.• Design ergonômico. Mais fino, leve e fácil de usar para alisar o cabelosem complicações.Preço online: 190,00€