Técnica artesanal utiliza lã, água e sabão para criar inúmeros objectos

Workshops de feltragem no Museu do Oriente

17:31

Bijuteria, frutas e legumes para brincar, kokeshis e matrioskas, são alguns dos objectos que podem ser criados em feltro nos workshops que o Museu do Oriente organiza até ao final do ano, no terceiro sábado de cada mês, entre as 14.00 e as 18.00.Misturando lã pura com água e sabão, as fibras naturais unem-se e originam o feltro. Presente em inúmeras culturas ao longo dos tempos, a lã feltrada tem sido usada na produção de vestuário e calçado, objectos para transporte e decoração, tapetes e mesmo "habitações portáteis", como tendas e yurts.No dia 20 de Outubro o workshop é dedicado à bijuteria, com os participantes a aprenderem a criar peças únicas sem costuras, com formas inspiradas na Natureza. Segue-se, a 17 de Novembro, uma oficina que ensina a construir brinquedos ecológicos, em forma de frutas e legumes, num material natural, agradável ao tacto e lavável. Já a pensar no Natal, a 15 de Dezembro o Museu do Oriente ensina a criar artesanalmente as típicas bonecas japonesas kokeshi e as russas matrioskas, ideias para a troca de presentes.São várias as lendas que relatam a descoberta da transformação da lã em feltro. Uma delas conta que na Arca de Noé, devido ao calor e ao aperto, as ovelhas, cabras e camelos foram perdendo o pêlo, pressionando-o com as patas durante a viagem. Quando os animais deixaram a Arca, a lã tinha-se convertido num tapete de feltro. Pensa-se que o feltro terá surgido na Ásia, contudo, ao contrário da cerâmica e do metal, a lã degrada-se com facilidade, pelo que é mais difícil de encontrar entre os achados arqueológicos, dificultando a reconstituição da sua história.Esta série de oficinas temáticas dá a conhecer as origens da feltragem, enquanto explora esta técnica milenar através da realização de diferentes peças.Workshops de Feltro20 de Outubro, 17 de Novembro e 15 de DezembroHorário: 14.00-18.00Preço: 45 €/ participante/ sessão (todos os materiais incluídos)Participantes: mín. 10, máx. 1220 de Outubro | Bijuteria sem costuras17 de Novembro | Frutas e legumes para brincar15 de Dezembro | Kokeshis e Matrioskas