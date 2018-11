Artes japonesas inspiram quadra natalícia no Museu do Oriente

Já a pensar na quadra natalícia, o Museu do Oriente organiza, durante o mês de Novembro, várias oficinas dedicadas às artes tradicionais japonesas. Temari, Origami, Encadernação, Sashiko, Haiku e Furoshiki, são as técnicas à escolha para criar presentes personalizados ou decorações originais para a época que se avizinha.Feitas de retalhos de quimonos e linhas, em combinações audaciosas de cores e motivos, as Temari são bolas de mão que podem servir de ornamento ou presente. Para conhecer e construir sábado, 10 de Novembro, numa oficina que repete a 8 de Dezembro.Inspirado no festival Tanabata, e outros rituais japoneses que incluem dobragens de papel, o workshop "Origami para a árvore de Natal", no dia 14 de Novembro, propõe dobrar motivos auspiciosos, de esperança e agradecimento, tais como estrelas, tsurus ou noshi, para enfeitar a árvore de Natal. A 24 de Novembro "Pop-up de Natal" desafia a construir impressionantes cartões tridimensionais, a partir dos modelos do mestre origamista Keiko Nakazawa. Conjugando operações de corte e colagem, motivos natalícios saltam, literalmente, da folha de papel, em jogos de volume surpreendentes.Aprender a decorar peças de tecido com alinhavos é a sugestão do workshop "Alinhavos para bordar – sashiko diamante", também a 14 de Novembro. A partir desta variante do ponto simples sashiko, dá-se a conhecer um pouco da cultura nipónica e da história do Japão, podendo ser também uma ideia de prenda de Natal.A 17 de Novembro, a proposta é construir um caderno ou álbum recorrendo a papéis coloridos e o ponto à vista ‘yotsumi toji’, uma das mais antigas técnicas de encadernação artesanal, no workshop "Encadernação Japonesa".Um poema pode igualmente ser uma oferta singular e plena de significado. A oficina "O que é o haiku?", que se realiza em duas sessões, a 15 e 22 de Novembro, dá a conhecer e a praticar esta forma poética de origem japonesa, de forte carácter contemplativo.E para quem quer aprender a embrulhar os presentes de forma original, o Museu do Oriente sugere o workshop "Furoshiki para o dia-a-dia – embalagens tradicionais japonesas", no dia 24 de Novembro. Com um simples quadrado de tecido, algumas dobras e nós, conseguem criar-se inúmeros invólucros de transporte ou embalagem, recorrendo a esta arte que remonta ao período Edo (1603-1867), quando os senhores feudais a usavam para guardar os seus pertences enquanto frequentavam os banhos públicos.Tantas possibilidades para conferir um toque pessoal e original ao Natal, criando presentes ou decorações segundo a tradição japonesa.Workshop Temari10 de Novembro ou 8 de DezembroHorário: 14.00-18.00Preço: 45 €/sessão (todos os materiais incluídos)Participantes: mín. 5, máx. 10Workshop "Origami para a árvore de Natal"14 de NovembroHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Participantes: máx. 12Workshop "Alinhavos para bordar – sashiko diamante"14 de NovembroHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Público-alvo: frequência de workshops de sashiko simples ou circularParticipantes: mín. 7, máx. 12Workshop "O que é o haiku?"15 e 22 de NovembroHorário: 15.00-17.00Preço: 25 €Participantes: mín. 10M/16 anosWorkshop "Encadernação Japonesa"17 de NovembroHorário: 10.00-13.00Preço: 35 €Participantes: máx. 15Workshop "Furoshiki para o dia-a-dia – embalagens tradicionais japonesas"24 de NovembroHorário: 10.15-12.15Preço: 20 €Participantes: mín. 10, máx. 15M/16 anosWorkshop "Pop-up de Natal"24 de NovembroHorário: 10.15-12.15Preço: 20 €Participantes: máx. 12