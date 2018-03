TopAtlântico lança campanha

“É agora! Que viajo a preços incríveis!” para a BTL 2018

De 2 a 4 de Março, a TopAtlântico marca presença na feira de turismo mais importante do nosso país e dá início a uma campanha que oferece vários descontos e ofertas especiais, e permite sinalizar a viagem com apenas 50€. "É agora! Que viajo a preços incríveis!", é o mote da nova campanha disponível na BTL e nas lojas da TopAtlântico, e que contempla muitas promoções para as férias da Páscoa e do Verão.Com a rotina do dia-a-dia por vezes adiamos aquela viagem que sempre quisemos fazer, deixamos para depois uns dias para relaxar e renovar energias num destino tranquilo e acabamos por não aproveitar o que de melhor a vida e o mundo tem para nos oferecer. É com base nestas premissas que a TopAtlântico procura levar os seus clientes a dizer "É agora! Que viajo a preços incríveis!" com a sua nova campanha para a BTL 2018, disponível para reservas de 2 a 23 de Março.Com propostas para as férias da Páscoa e do Verão, a campanha "É agora! Que viajo a preços incríveis!" inclui inúmeras promoções para os destinos de eleição dos portugueses. Algarve, Ilhas Portuguesas, Espanha, Europa, África, Brasil, Caraíbas ou Grandes Viagens, todas as opções e vontades têm resposta com descontos e ofertas especiais de antecipação.Podendo garantir as suas férias por apenas 50€ (sinalização para viagens com partidas a mais de 40 dias de antecedência), a nova campanha tem propostas para toda a família com crianças grátis, preços baixos para as férias no Algarve desde 9€ por noite, as tão desejadas Caraíbas desde 953€ em hotel 5* com Tudo Incluído, as Ilhas Espanholas com uma vasta oferta desde 419€, destinos paradisíacos como a Tailândia ou as Ilhas Maurícias a menos de 1000€ e muitas outras propostas imperdíveis. Para os amantes da natureza e turismo ativo, a nova campanha contempla a deslumbrante Costa Rica desde 1260€ com voo direto, uma viagem de transiberiano com 20% de desconto e muito mais.As propostas desta campanha vão além dos destaques existentes na brochura e podem ser descobertas no stand da TopAtlântico na BTL no lugar 3A61 de 2 a 4 de Março ou nas agências da marca abertas durante o fim-de-semana, prolongando-se as reservas até dia 23 de Março. Os lugares são limitados pelo que é melhor não deixar para a última hora. Como refere a Campanha "É agora!" que tem que aproveitar as melhores promoções e descontos.E quem reservar as suas férias no fim-de-semana de 2 a 4 de Março, ainda se pode habilitar a Ganhar uma Viagem ao Brasil para 2 pessoas, com voos e estadia de 7 Noites em regime de Tudo Incluído no fantástico Hotel Grand Palladium Imbassai 5*.Sobre a TopAtlântico:A TopAtlântico nasceu em Janeiro de 2003 e, rapidamente, se tornou uma das maiores empresas do mercado de viagens de negócios e lazer em Portugal. Está presente no mercado nacional com uma rede de 40 agências viagens distribuídas por todo o território, incluindo arquipélagos da Madeira e Açores, assim como online através do site www.topatlantico.pt