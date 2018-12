Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torneio solidário Claw

A Claw organiza e promove um torneio nos dias 18,20 e 21 de Dezembro entre as equipas do concelho de Sintra

A Claw organiza e promove um torneio nos dias 18,20 e 21 de Dezembro entre as equipas do concelho de Sintra que vestem a sua marca: Real Sport Clube; Sport União Sintrense; Club Sintra Football e União Mucifalense. Os jogos realizar-se-ão nos estádios dos clubes envolvidos.



Este é um torneio de cariz solidário e tem a denominação de Torneio Solidário CLAW.

O evento tem como objetivo envolver a comunidade e angariar bens para as famílias / instituições carenciadas, sendo estas definidas pela junta de Freguesia.

A entrada será livre em todos os jogos, desde que cada adepto traga um bem de primeira necessidade, que se enquadre nas seguintes categorias: alimentação, vestuário, livros, material escolar ou brinquedos.



Poderão consultar toda a informação relativamente ao Torneio Solidário Claw nos seguintes links:

- Regulamento do Torneio: http://bit.ly/2KoXSij

- Página de Facebook Torneio Solidário Claw: https://www.facebook.com/TorneioSolidarioClaw

- Página de Facebook Claw: https://www.facebook.com/claw.pt/

- Evento: https://www.facebook.com/events/2381559808540108

- Instagram Claw: https://www.instagram.com/claw_pt/

- Twitter Claw: https://twitter.com/Claw_pt



Este pode ser um Natal melhor, mais acolhedor, mais feliz e com mais alegria.

Com esta iniciativa queremos deixar a mensagem de que todos devemos ajudar quem mais precisa e que o futebol é muito mais do que uma modalidade.

Futebol é espírito de equipa e garra de vencer!

Este Natal a CLAW quer ajudar, fazer a diferença, promover o convívio, envolver a comunidade

e assim formar uma grande equipa, que cheia de garra irá contribuir para o sucesso desta ação

de solidariedade.



Contamos com a força e a garra de todos!

Vamos fazer a diferença?