Torreense associa-se a projeto solidário

No passado dia 3 Setembro realizou-se, na EITV a sessão de abertura da exposição da peça solidária Chafariz Torreense.

A exposição decorre no âmbito da aquisição pelo grupo Agriloja de uma das cinco peças de arte evocativas ao Chafariz dos Canos, com a autoria da artista torriense Catarina Sobreiro, que estiveram subjacentes à ação de solidariedade APECI/Associação Salvador.



O Sport Clube União Torreense volta a associar-se a esta nobre causa, depois de ter organizado, juntamente com as citadas associações, no passado dia 3 de junho, um jogo solidário, que decorreu no Estádio Manuel Marques, entre as antigas glórias do clube.



O evento contou com as presenças do diretor da Escola Internacional de Torres Vedras, Eng. Eduardo Castro, do vice-presidente da Direção do Torreense, Dr. Nuno Carvalho, e do representante do Projeto JUNTOS pela APECI e pela Associação Salvador, João Pedro Ferreira. Também em representação do Torreense estiveram os atletas da equipa sénior de futebol Fábio Santos, Nuno Hidalgo e Patas Moreno.



Esta peça estará exposta temporariamente na Escola Internacional de Torres Vedras, como forma de sensibilizar os mais novos para a importância da solidariedade e do respeito para as pessoas com deficiência. Posteriormente irá circular pelas escolas do concelho de Torres Vedras para dar a conhecer ao público jovem esta tipologia de expressões culturais e altruísmo da solidariedade. O Torreense procura, também por esta via, dar o seu contributo na transmissão dos citados valores, nomeadamente no trabalho que tem vindo a desenvolver ao nível da sua formação desportiva.