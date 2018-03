Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Toyota – 50 anos em Portugal

Concessionários de Portas Abertas de 9 a 11 de Março

Para assinalar o início de um ano em festa, queremos convidar os nossos clientes e comunidade local para celebrar, de 9 a 11 de março, na rede de concessionários Toyota, os 50 anos de história da marca em Portugal, contando com ofertas alargadas em toda a gama para que possam igualmente iniciar ou continuarem a sua história connosco por muitos mais anos.

Porque há histórias que merecem ser partilhadas, os 26 concessionários Toyota vão estar de portas abertas nas principais instalações para celebrar com os portugueses o facto de terem passado 50 anos desde que o Sr. Salvador Caetano viajou até ao Japão para trazer a Toyota consigo.



A Toyota veio para ficar e percorrer uma vida com os portugueses. Façam também parte desta festa.

