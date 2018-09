Feira Anual de Outubro e Salão de Artesanato, Tradição e Festa Brava de volta a Vila Franca de Xira de 4 a 14 de Outubro

17:36

De 4 a 14 de Outubro, Vila Franca de Xira recebe mais uma edição da centenária Feira Anual, a par com o 38.º Salão de Artesanato. A abertura oficial realiza-se às 18h00 no dia 4 (Quinta-Feira), num grande evento que reafirma a ligação de Vila Franca de Xira às tradições da Festa Brava e que recebe anualmente milhares de visitantes nacionais e estrangeiros.Feira Anual de Outubro marca a rentrée vila-franquense, no Parque Urbano do Cevadeiro estarão as tradicionais bancas de feirantes com muita e variada oferta, a que se juntam as diversões para miúdos e graúdos e as incontornáveis tasquinhas. Esta é uma Feira centenária (os primeiros registos remontam ao século XVII) que sempre marcou o calendário em Vila Franca de Xira. A par com o Colete Encarnado (que se realiza em julho), este é outro evento que promove o encontro entre o campo e a cidade, reafirmando as origens históricas da terra e as suas tradições mais profundas. A Feira de Outubro marca assim a "rentrée" vila-franquense, sendo ponto de encontro por excelência e momento de celebração para muitos milhares de visitantes portugueses e estrangeiros. A edição de 2018 integra um programa complementar de animação musical, entre o qual se destaca a atuação dos "The Lucky Duckies", que comemoram 30 anos de carreira, em espetáculo a realizar no dia 6 de Outubro (sábado), pelas 22h00.Salão de Artesanato reúne os melhores artesãos do País, no Pavilhão Multiusos, o Salão de Artesanato conta com a presença de cerca de uma centena de artesãos de inúmeras regiões, que nos trazem trabalhos nas áreas de têxteis, cerâmica, metal, madeira, cortiça, doçaria, entre muitas outras. Também com um espaço particularmente dedicado aos artesãos de Vila Franca de Xira, este Salão é uma oportunidade para apreciar as artes ao vivo a partir de diversas matérias-primas e fazer compras especiais, de qualidade e com a marca Portuguesa.Os toiros voltam às ruas de Vila Franca de Xira e a Praça de Toiros Palha Blanco será palco de emoções, a componente tauromáquica desta Feira é recheada este ano de momentos muito marcantes, começando já no próximo domingo, 30 de Setembro, com a Corrida Mista comemorativa do 117º Aniversário da Praça de Toiros Palha Blanco. No total, serão cinco os espetáculos taurinos a realizar nesta semana, com uma programação composta por duas corridas de toiros à portuguesa, uma corrida mista, uma novilhada de promoção aos jovens valores e a grande final do Concurso de Recortadores. No dia 9 de Outubro, a Corrida de Toiros assinala a sucessão de Cabo nos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, com a presença de Diego Ventura nesta tradicional corrida noturna, em mano-a-mano com António Telles.As esperas e largadas de toiros animam uma vez mais as ruas de Vila Franca e Xira durante cinco dias – de 5 a 9 de Outubro (às 10h30 nos dias 5, 7, 8 e 9; às 16h30 no dia 06).Show Cookings antecipam a Campanha de Gastronomia dedicada ao Torricado com Bacalhau Assado, nos dias 7 e 14 de Outubro, pelas 18h00, a mesa estará posta para a degustação do Torricado com Bacalhau Assado, antecipando já a Campanha de Gastronomia "Sabores do Campo à Mesa", que se realizará durante todo o mês de Novembro, com a colaboração de cerca de 30 restaurantes situados em todo o Concelho de Vila Franca de Xira. No decorrer da Feira de Outubro, os Chefs Luís Machado e José Maria Lino trazem para os nossos dias esta receita tradicional, com origens na vida do campo, que convive na perfeição com o Vinho "Encostas de Xira", de produção 100% municipal.Produzido nas encostas da Quinta Municipal de Subserra, em São João dos Montes, o vinho "Encostas de Xira" é um produto que se insere numa estratégia da Câmara Municipal, de afirmação da marca "Vila Franca de Xira" e de promoção turística deste território. Distinguindo-se desde a primeira hora pela sua qualidade, o "Encostas de Xira" associa-se da melhor forma à atividade turística, cultural e gastronómica do Município vila-franquense. Os "Blend" branco e tinto de 2017 estão à venda no Posto de Turismo Municipal, que brevemente terá também disponível para venda o "Encostas de Xira" Varietal de Arinto. Em 2019 será lançado o Varietal Touriga Nacional.Caminhos pedonais ribeirinhos e passeios de barco são convite aberto a viver o rio Tejo, com 22 km de frente ribeirinha, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a fazer um enorme investimento na sua requalificação, numa estratégia municipal pensada para devolver o usufruto do rio Tejo às suas populações. Este trabalho, que se traduz já na existência de 12km de caminhos pedonais e cicláveis e de espaços públicos de excelência para o lazer e prática de desportos ao ar livre, fazem com que o Concelho de Vila Franca de Xira seja atualmente considerado uma referência em matéria de reabilitação urbana. São disto mesmo exemplo os prémios relacionados com a Arquitetura Paisagista e o Desenvolvimento Sustentável recebidos em 2016, e que foram atribuídos ao Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, na Póvoa de Santa Iria.E para o pleno usufruto do rio Tejo, nada melhor que um passeio de barco a bordo do Barco Varino "Liberdade". Propriedade do Município desde 1988, este é um barco tradicional de finais do século XIX, sendo um dos nove e únicos barcosvarinos existentes no mundo. Faz habitualmente o circuito entre Vila Franca de Xira e o Parque das Nações (entre outros percursos) e representa uma oportunidade para desfrutar de uma experiência única, já que permite em simultâneo a vivência de um turismo de natureza, fluvial e cultural. Até Novembro, ainda pode marcar a sua visita!Saiba mais em - www.cm-vfxira.pt