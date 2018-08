Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinos abertos para o Futsal

Sport Clube União Torreense

12:37

Nos próximos dias 21 e 23 de agosto, o Futsal do Torreense fará dois treinos abertos, com o objetivo de captar talentos para o seu plantel sénior. Vai ser no pavilhão da Escola São Gonçalo, em Torres Vedras, a partir das 21H. Se gostas de futsal, aparece!