Tudo pronto para mais uma feira dos frutos

Nas Caldas da Rainha, o evento Frutos 2018 acontece de 17 a 26 de Agosto

15:41

De 17 a 26 de Agosto a cidade das Caldas da Rainha recebe mais uma edição da Feira dos Frutos, dando continuidade ao sucesso obtido na edição de 2017 que contou com mais de 105 mil visitantes, a Feira Frutos que realizará a 30ª edição terá lugar novamente ao Parque Dom Carlos I.Com diversas atividades, este evento nacional compreende desde a produção agro-alimentar, à maquinaria, ao showcooking, ao artesanato, à presença de associações e institutos de promoção regional e nacional, aos espetáculos musicais, entre outras, que proporcionarão oportunidades de negócio.Trata-se de uma mostra nacional de hortofruticultura que, além da mostra ligada à produção e actividade agrícola, conta ainda com espaços de restauração, animação musical e seminários relacionados com o sector.Assim, este ano haverá um conjunto de Sessões Temáticas, distribuídas pelos vários dias do evento, a ter lugar na Casa dos Barcos, sempre às 17h30. No dia 20 o tema será "A água é um recurso limitado" e conta como orador com Eugénio Sequeira, presidente da Liga para a Protecção da Natureza. Mas serão vários os temas que estarão em análise, como por exemplo "Inovação e desperdício alimentar", "O que é um produto biológico para o consumidor", "Como evitar os acidentes nos trabalhos agrícolas", ou "Como escolher a fruta no ponto de venda".Carolina Deslandes, Áurea, Matias Damásio, José Cid, Cuca Roseta e Resistência são alguns dos cantores que irão passar pelo palco da Feira dos Frutos, que este ano irá decorrer entre 17 e 26 de Agosto, no Parque D. Carlos I. Irão também actuar FF e Júlia Valentim com a Banda de Comércio e Indústria e várias bandas caldenses. As músicas infantis do Mundo da Sara prometem alegrar os mais novos e este ano haverá ainda a eleição da Miss Frutos.Depois destas Sessões Temáticas, haverá também espaço para os visitantes da Frutos 2018 tirarem as suas dúvidas nas mais variadas áreas através do chamado Consultório Técnico, que conta com o contributo de vários especialistas.O Consultório Técnico surgiu nas primeiras edições da Feira dos Frutos com o objectivo de transmitir informação e conhecimento técnico numa altura em que o mesmo não estava acessível a todos. Com a reedição deste evento de referência nacional, já nesta década, a Coopsetco – Cooperativa de Serviços Técnicos e Conhecimento, Crl, retomou esta iniciativa com o objectivo de reforçar a componente técnica da feira.A cidade de Caldas da Rainha integra a Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVRL), entidade certificadora da qualidade e promotora dos vinhos da região de Lisboa. Da área geográfica da CVRL, onde se produz em média mais de 1 milhão de hectolitros/ano as denominações de origem vitivinícolas da região dos Vinhos de Lisboa, fazem parte: Alenquer, Arruda, Bucelas; Carcavelos, Colares, Encostas d'Aire (Alcobaça e Medieval de Ourém), Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras.Mais informações sobre o programa em: www.feiradosfrutos.pt

Mais informações sobre a CVRL em: www.vinhosdelisboa.com