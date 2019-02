Última oportunidade! Faltam apenas 5 dias, inscreva-se já!

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, organiza o Seminário E-commerce in China.

15.02.19

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, em parceria com a EUSME Centre, organiza, no próximo dia 20 de Fevereiro, em Lisboa, o Seminário E-commerce in China.





O orador convidado, Domenico Di Liello, Business Development Advisor do EUSME Centre, fará uma apresentação sobre o perfil dos consumidores, as melhores plataformas e o seu funcionamento, bem como estratégias de capitalização deste mercado.





Há ainda a possibilidade do agendamento de reuniões rápidas com o expert, posteriormente ao evento. Estas reuniões têm marcação obrigatória, podendo escolher a participação da sua empresa na ficha de inscrição.





Mais se informa da existência de várias modalidades de patrocínio, que conferem às entidades patrocinadores diferentes benefícios, alcance e maior visibilidade num evento sobre um tema que marca a agenda comercial e económica na China.





Junte-se a nós e fique a par das novidades do dinâmico mercado de e-commerce na China!