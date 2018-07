Ultrapassa os teus limites: o desafio do Vagos Sensation Gourmet 2018

Praia da Vagueira 6, 7 e 8 de julho

17:53

A Praia da Vagueira vai ser, uma vez mais, placo da melhor gastronomia que se faz no país e no mundo: vai começar mais uma edição do Vagos Sensation Gourmet nos dias 6, 7 e 8 de julho.

O evento mais saboroso do ano é promovido pela Câmara Municipal de Vagos, com o apoio da +Sensation Gourmet, e promete mais um desfile de estrelas da cozinha portuguesa e internacional.

Ultrapassa os teus limites!

O mote desta 5.ª edição é "Ultrapassa os teus limites". É este o desafio que a organização lança aos chefes convidados e aos amentes e afeiçoados da cozinha, que passarão pela Praia da Vagueira durante os 3 dias do evento.

Cozinha é desafio, é ultrapassar limites, histórias e conceitos. É um sem fim de combinações, sabores e emoções. É com base nestes princípios que a organização prevê a mais ousada das edições do Vagos Sensation Gourmet.

As principais confirmações

A edição de 2018 confirma a participação de uma chuva de estrelas do mundo culinário e um vasto conjunto de iniciativas ricas, que prometem ser únicas para todos os visitantes.

O Vagos Sensation Gourmet demarca-se como um dos maiores palcos da gastronomia do País e um pólo de atração para foodies dos vários cantos do mundo.



Alguns dos melhores chefs do país renovam a presença de edições anterios, como o Estrelado Michelin Vítor Matos e Daniel Cardoso.

Estão também confirmados os chefs "da terra" Rui Reigota, Fernando Heleno e Tiago Vidreiro, que fazem companhia no lote de anfitriões ao "padrinho" Joe Best.

Para continuar a alimentar o pecado da gula; acrescentam-se Vitor Adão, Ann Kristin, João Cura. Do 24Kitchen, este ano vem uma vez mais a famosa Filipa Gomes.

A nível internacional, volta o apaixonado pelo peixe da Vagueira, o escocês chef Craig Grozier e com ele uma bagagem mundial de conhecimento gastronómico.

VASCO COELHO SANTOS - Chef Revelação do Ano: um dos nomes mais esperados desta edição.

Euskalduna Studio, é o seu primeiro espaço de cozinha de autor, para continuar a experimentação culinária, a exploração da sua identidade gastronómica e a procura constante do ecletismo de sabores. Depois de um ano de várias distinções e prémios, o Chef iniciou mais um projeto na cidade do Porto: o Semea by Euskalduna.

NURDIN TOPHAM – Restaurante NUR - * Michelin

Nurdin tem mais de 20 anos de experiência como chef de cozinha, trabalhando ao lado de Raymond Blanc, no Le Manoir Aux Quat’Saisons.

Desde que saiu do Le Manoir, Nurdin esteve envolvido em vários projetos. Passou pelo Nordic Food Lab (NOMA), em Copenhaga, onde se focou na pesquisa e desenvolvimento na capacidade de explorar o sabor dos alimentos com foco na fermentação natural.

Em Londres, criou o evento Supper Club, que para além de desenvolver novos conceitos de gastronomia, criou menus para refeições paleo feitas em casa.

O maior projeto de Nurdin até hoje foi o restaurante NUR, em Hong Kong. Ganhou uma estrela Michelin em outubro de 2014 e foi um dos principais destinos gastronómicos de Hong Kong até o final de agosto de 2016.

Evento Gratuito

O Vagos Sensation Gourmet é um evento de participação gratuita. Contudo, para desfrutar das provas de Showcooking e vinhos, será necessário adquirir um kit Garfo e Copo no valor de 5 euros.



Jantares e Experiências Gastronómicas

Realizados em locais emblemáticos e com os melhores chefs de cozinha, estes jantares e experiências gastronómicas propõem-se utilizar produtos de parceiros, produtos locais, valorizando os símbolos da região.

Estas iniciativas dão a oportunidade aos visitantes de poderem usufruir de verdadeiras experiências gastronómicas e de terem contacto com alguns dos melhores chefes de cozinha nacionais e internacionais a preços mais convidativos que aqueles praticados nos seus restaurantes.