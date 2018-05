José de Guimarães e convidados à conversa com o público

"Um Museu do Outro Mundo", exposição de José de Guimarães que assinala os 30 anos da Fundação Oriente e 10 anos do Museu do Oriente, dá o mote para uma conversa entre o artista, convidados do meio cultural e o público, no dia 25 de Maio, às 18.30, no Museu do Oriente, numa iniciativa de entrada livre.A reflexão e diálogo entre objectos e seus contextos, proposta pela exposição, continua nesta conversa que conta com a participação do curador Nuno Faria, do arquitecto Pedro Campos Costa (vídeo), da antropóloga Nélia Dias, do administrador da Fundação Calouste Gulbenkian Guilherme d’Oliveira Martins, e Sofia Campos Lopes do Museu do Oriente. A abordar, a transcendência e o ritual, a alteridade na arte e fora dela, cultura material e representação do outro, entre outros temas caros aos museus e transversais à obra de José de Guimarães.Composta por 150 peças que incluem objectos da colecção Kwon On do Museu do Oriente, obras da autoria de José de Guimarães, criadas propositadamente para esta mostra, bronzes, jades e terracotas chinesas da colecção privada do artista, "Um Museu do Outro Mundo" pode ser visitada até 3 de Junho.Exposição "Um Museu do Outro Mundo"José de Guimarãesnos 30 anos da Fundação Oriente e nos 10 anos do Museu do OrienteCONVERSA25 Maio | 18.30Com José de Guimarães, Nuno Faria, Pedro Campos Costa, Nélia Dias, Guilherme d’Oliveira Martins, Sofia Campos LopesEntrada livre, sujeita à capacidade da sala