Um Oceano de bolas na praia do Alegro Setúbal

Este verão há mais uma praia em Setúbal. De 20 de julho a 23 de setembro.

17:48

Este verão há mais uma praia em Setúbal. De 20 de julho a 23 de setembro o centro comercial Alegro Setúbal convida miúdos e graúdos a divertirem-se em família num verdadeiro oceano de bolas e aventuras.



Verão é praia e o Alegro Setúbal decidiu recriar este ambiente de uma forma original dentro do centro comercial para proporcionar mais momentos de puro lazer, animação e alegria às famílias, que aqui poderão reviver as melhores memórias à beira do mar.

Uma piscina com mais de 160 000 bolas estará à espera de todos na Praça Bombordo, entre 20 de julho e 23 de setembro. Neste oceano de bolinhas os veraneantes poderão encontrar zonas de relax, escorregas e até um posto de vigia para garantir a segurança de todos.

O acesso à Praia de Bolas do Alegro Setúbal é possível a partir de 3,50€ para um bilhete individual, válido por 20 minutos. Existe ainda a possibilidade de adquirir um passe diário por 11,50€, um passe semanal por 20€ ou um passe para todos os meses no valor de 79€*.

E há mais! Nesta praia a monotonia dá lugar à aventura, com a dinamização atividades como uma "Corrida de Boias", a "Caça ao Tesouro" ou "Quem se veste mais rápido". Competições que despertarão o lado mais divertido de todos e soltarão muitas gargalhadas em todos.

Comece a preparar os programas de verão e aproveita esta oportunidade única de mergulhar na Praia de Bolas do Alegro Setúbal, ideal para banhistas a seco. Venha a banhos sem se molhar!

*Crianças com altura inferior a 1 metro devem estar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto. Consulta de regulamento obrigatório.