UNIVEX apresenta o novo KIA SPORTAGE com fim-de-semana Portas Abertas

Acontece no próximo fim-de-semana de 23 e 24 de Fevereiro em Lisboa e Cascais.

16:08

Este fim-de-semana de 23 e 24 de Fevereiro vai ser de Portas Abertas na Univex para a apresentação do novo Kia Sportage, o modelo mais carismático da marca nos últimos anos. Basta aparecer e ficar a conhecer as motorizações, características e condições do novo Kia Sportage.

A Univex é o concessionário da marca para a Grande Lisboa, localiza-se na Rua Dr. José Espírito Santo em Chelas perto da RTP e ISEL e em Alcabideche na Rua de S. João, junto ao Cascais Shopping.