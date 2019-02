Vieira de Castro com embalagens 100% recicláveis

A preocupação com o meio ambiente não deve ser moda mas uma motivação real e consciente por um planeta sustentável.

A produção de resíduos sólidos e a utilização de plástico nas embalagens precisa ser seriamente reduzida. Mais do que palavras, são necessárias medidas concretas.





A Vieira pode neste momento afirmar que utiliza materiais 100% recicláveis nas suas embalagens de bolachas.





Mas é preciso ir mais longe. Por isso um caminho está a ser percorrido para que se ultrapasse a falta de alternativas ao plástico, encontrando materiais que protejam os produtos da mesma forma. Para garantir soluções que mantenham as características organolépticas do produto e assegurem uma barreira eficaz ao exterior, a Vieira está a estudar, com os seus parceiros, soluções mais ecológicas que poderão vir a passar por Ecodesign das embalagens, sem colocar em causa a qualidade dos produtos.





Para os próximos tempos o objetivo está definido: a Vieira quer reduzir significativamente o consumo de plástico. Esta abordagem insere-se na política de sustentabilidade: eliminar, reduzir, substituir e transformar, dando seguimento à estratégia europeia para os plásticos, apresentada pela comissão Europeia.





