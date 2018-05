Aqui é Fresco assinala sétimo ano de crescimento sustentado

14.05.18

"Crescemos porque Acreditamos" foi o tema central da VIII Convenção Aqui é Fresco, a maior rede de comércio de proximidade em Portugal, que assinalou uma edição de sucesso nos passados dias 22 e 23 de abril, na Exponor, em Matosinhos.

Com a presença de um total de 86 parceiros fornecedores, além de mais de 800 aderentes da rede, a VIII Convenção Aqui é Fresco apresentou-se como uma jornada de trabalho de balanço francamente positivo, não só a nível do número de participantes, como pelo nível do compromisso e adesão evidenciado para com este conceito de retalho de proximidade.

Fundada em 2012, esta insígnia tem vindo a apresentar níveis de crescimento sustentados, alicerçados não só no incremento do número de lojas em funcionamento sob a sua "umbrela", como pela evidente propagação do Nível II de adesão à rede, que obedece a um conceito de imagem padronizado, moderno e apelativo, e reforça a sua assertividade e pertinência no mercado a que se dirige.

Carla Esteves, gestora da rede Aqui é Fresco, destaca "o crescimento sustentado de todo o projeto, quer na sua vertente qualitativa quer numa perspetiva quantitativa. Este crescimento assenta em várias forças unidas que criam as sinergias que permitem o sucesso da rede: o apoio dos fornecedores parceiros, que sempre nos apoiaram, o esforço dos aderentes que nos têm acompanhado, e os nossos associados que, no terreno, diariamente, têm contribuído para o desempenho e reconhecimento da rede a nível nacional".

"Desde 2012 que esse crescimento tem sido uma realidade, evolução à qual estamos apostados em dar continuidade no futuro. Queremos e vamos continuar a crescer", afiança a responsável.

CEO da Sumol+Compal homenageado

Duarte Pinto, CEO da Sumol+Compal, foi o homenageado da VIII Convenção Aqui é Fresco, um dos momentos altos desta iniciativa de cariz anual.

Recorde-se que o Troféu Carreira Aqui É Fresco é um prémio criado para distinguir personalidades que se notabilizem, no seu percurso profissional e humano, e que tenham tido influência positiva na atividade dos comerciantes grossistas e retalhistas independentes de produtos alimentares e de grande consumo.

O comendador Rui Nabeiro, presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Paulo Pereira da Silva, presidente da Renova, António Simões, presidente da Sovena, Rui Amorim de Sousa, presidente da Cerealis, Cláudia Portugal, diretora geral da PrimeDrinks, e António Casanova, CEO da Unilever Jerónimo Martins, foram os galardoados das edições anteriores.

A personalidade distinguida em 2018 com o Troféu Carreira Aqui é Fresco é, igualmente, alguém verdadeiramente notável enquanto cidadão e profissional, cujo percurso se tem cruzado quase sempre com a atividade quotidiana da rede e um exemplo a nível humano e empresarial.