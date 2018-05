Vinhas de Pegões Syrah eleito o melhor vinho tinto da Península de Setúbal

Mais prémios conquistados

16.05.18

A Adega de Pegões ganhou mais uma vez o prémio de melhor vinho tinto da Península de Setúbal, desta vez com o Vinhas de Pegões Syrah. Recorde-se que já no ano de 2017 havia igualmente ganho este premio, e com o syrah curiosamente , é caso para dizer que a casta Syrah dá-se bem em Pegoes

Ainda neste concurso foi premiada com mais 3 medalhas de ouro referentes aos vinhos Adega de Pegões Grande Reserva tinto, Adega de Pegões Cabernet Sauvignon e Contemporal Selection tinto, sendo distinguida com mais cinco medalhas de prata.

O ano 2018 não podia começar melhor para os vinhos de Pegões, que até ao momento já recebeu um total de 75 medalhas nos seus vinhos , sendo 19 medalhas de ouro, 36 medalhas de prata e 20 medalhas de bronze, destacando-se entre muitos, o troféu de melhor vinho Português do no concurso "

China wine Awords best Valeu 2018" , China.